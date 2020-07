ObsEva macht Fortschritte

Ein Meilenstein für ObsEva: Ihr Produktkandidat Linzagolix hat in zwei umfassenden Phase-III-Studien deutlich besser als das Placebo abgeschnitten und die Zielwerte erreicht. Die starken Monatsblutungen von Frauen mit Gebärmutterfibroiden und damit verbundene Schmerzen, gegen die Linzagolix wirken soll, wurden erheblich reduziert. Der Erfolg ist umso bedeutender, als der vorherige Hoffnungsträger, das Fruchtbarkeitsmittel Nolasiban, vergangenen November kurz vor dem Ziel floppte. Nun hofft das Biotech-Unternehmen, im vierten Quartal 2020 für Yselty (wie Linzagolix künftig genannt wird) einen Zulassungsantrag für die EU stellen zu können. Der Antrag für den weit grösseren Markt USA soll im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 folgen. Die Kommerzialisierung in den USA kann ObsEva nicht allein stemmen. Nach wie vor sucht sie einen Partner. Die Investoren reagierten zunächst erfreut auf die Meldung, schossen die seit zwei Jahren auch in der Schweiz kotierten Aktien doch 20% nach oben. Am Nachmittag jedoch gewannen die Verkäufer (Arbitrageure und/oder Leerverkäufer?) die Oberhand. Derzeit werden die Valoren mit einem Minus von 30% gehandelt. ObsEva sollten nur von branchenkundigen Investoren erworben werden, die allenfalls einen Totalverlust verkraften können.