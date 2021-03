ObsEva beschafft Mittel für ein Dreivierteljahr

ObsEvas Projekte kommen planmässig voran. Die Kosten sind stark gesunken. Einerseits ist das den abgeschlossenen Studien in fortgeschrittenen Stadien zu verdanken. Eine Studie wurde zudem ausgesetzt. Andererseits hat das Management offenbar gespart, wo es ging. So sind die administrativen Kosten in Jahresfrist von 19 auf 12 Mio. $ gefallen. Mit zwei kurz aufeinanderfolgenden Aktienkapitalerhöhungen zu Beginn des laufenden Jahres hat sich ObsEva zusätzliche knapp 56 Mio. $ gesichert. Damit sei der Betrieb bis zum zweiten Quartal 2022 gewährleistet. Das sind neun Monate mehr als zuvor. Obschon das Unternehmen mit den Transaktionen sein Aktienkapital um ein Drittel ausgeweitet hat, ist der Aktienkurs um mehr als 70% gestiegen. Das zeigt, dass der oft gefürchtete Verwässerungseffekt bei Biotech-Gesellschaften höchstens eine untergeordnete Rolle spielt. Entscheidend sind die Aussichten. Und die werden bedeutend positiver eingeschätzt seit der Investorenpräsentation im Januar und der Ankündigung, einen Wirkstoff auch in der Onkologie zu testen. Das sollte ihn in den angestrebten Lizenzverhandlungen wertvoller machen. Die Papiere bleiben spekulativ, ObsEva hat sich in den vergangenen Wochen aber in eine aussichtsreichere Position manövriert.