ObsEva startet Geschäftsjahr 2022 mit Verlust

ObsEva bleibt in den roten Zahlen. In den ersten drei Monaten verzeichnete das auf Frauenmedizin spezialisierte Biotech-Unternehmen ein Minus von 11,8 Mio. $, nach –20 Mio. im Vorjahr. Der Verlust ist tiefer ausgefallen als von den Analysten angenommen. Für ein Unternehmen, das noch kein Produkt auf dem Markt hat und daher Geld verbrennt, ist der Verlust jedoch nicht ausschlaggebend. Viel wichtiger ist der Blick auf die flüssigen Mittel. Per Ende März verfügte ObsEva über liquide Mittel in Höhe von 57,6 Mio. $. Mit dem Geld sollte sie ins Schlussquartal kommen. Für die Zeit danach steht ihr ein Kredit durch eine Wandelanleihe in Höhe von 135 Mio. $ zur Verfügung. Zudem könnten Meilensteinzahlungen von einem auslizenzierten Wirkstoff einige Millionen einbringen. Für Anfang 2023 erhofft sich ObsEva erste Umsatzeinnahmen mit dem Hoffnungsträger Linzagolix. Das Mittel soll unter anderem zur Behandlung von Uterusmyomen eingesetzt werden und könnte noch in diesem Jahr für diese Indikation in Europa und den USA zugelassen werden. Die heute veröffentlichten Zahlen dürften keinen allzu grossen Einfluss auf den Aktienkurs haben.