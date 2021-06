ObsEva stellt Yselty-Daten vor

(AWP) Das Biotechunternehmen ObsEva (OBSV 2.83 +2.17%) hat an der Fachtagung European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) verschiedene Daten zu seinem Produktkandidaten Yselty (Linzagolix) vorgestellt. So wurden etwa Daten zum Einsatz von Yselty bei der Behandlung von Frauen mit schwerer Adenomyose, einer Gebärmuttererkrankung, präsentiert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Nach 12 Wochen habe sich die Uterusgrösse signifikant reduziert, die adenomyotischen Läsionen hätten sich zurückgebildet und die Symptome, einschliesslich Schmerzen und Anämie, sich verbessert, heisst es in der Mitteilung.

Darüber hinaus wurden den Angaben zufolge 52-Wochen-Daten aus zwei Phase-III-Studien mit Yselty zur Behandlung von Uterusmyomen vorgestellt, die allerdings überwiegend bereits bekannt sind.

Zudem wurden Ergebnisse aus einer Analyse der Uteruskontraktilität bei Frauen veröffentlicht, die an der Phase-II-Studie IMPLANT 1 mit Nolasiban teilgenommen haben.