ObsEva tief in den roten Zahlen

(AWP) Das Biotechunternehmen ObsEva hat seinen Verlust im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem ersten Quartal wie auch gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich vergrössert.

Den Nettoverlust für das Quartal beziffert Obseva im am späten Mittwochabend veröffentlichten Halbjahresbericht auf 32,8 Mio. $ nach 11,8 Mio. im ersten Quartal bzw. 19,1 Mio. im entsprechenden Vorjahresquartal. Im gesamten ersten Halbjahr betrug der Verlust 44,6 Mio. $ (VJ 39,1 Mio).

Da das Unternehmen kein Mittel auf dem Markt hat, sind die liquiden Mittel allerdings wichtiger als die Kennzahlen der Erfolgsrechnung, da sie Aufschluss darüber geben, wie lange das Unternehmen noch finanziert ist. Die flüssigen Mittel per Mitte 2022 lagen – inklusive eingeschränkt verfügbarem Cash von 31 Mio. – auf 45,1 Mio. $, nachdem sie per Ende März noch bei 57,6 Mio. gelegen hatten.

Das Genfer Unternehmen kämpft allerdings ums Überleben, seit die US-Zulassungsbehörde FDA Ende Juli den Zulassungsantrag für den wichtigsten Forschungskandidaten (Linzagolix zur Behandlung von Uterusmyomen) zurückgewiesen hat. Obseva hat darauf eine Massenentlassung eingeleitet und um Nachlassstundung ersucht.

Schuldenabbau und Refinanzierung

In diesem Zusammenhang stehen auch die oben genannten 31 Mio. an eingeschränkt verfügbarem Cash. Wie Anfang August nämlich bekannt wurde, hat Obseva an Fonds des US-Vermögensverwalters JGB diesen Betrag zurückbezahlt. Obseva hatte zu einem früheren Zeitpunkt mit JGB einen Wertpapierkaufvertrag (Securities Purchase Agreement) abgeschlossen. Dieser sollte dem Unternehmen via Wandelanleihen bis zu 135 Mio. $ bereitstellen.

Die Mitte Jahr noch als Sicherheit auf einem Kontrollkonto gehaltenen Barmittel wurden anteilig auf die ausstehende Wandelschuldverschreibungen angerechnet. Auf eine Entschädigung für die vorzeitige Rückzahlung hatte JGB dabei verzichtet.