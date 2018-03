OC Oerlikon arbeitet profitabler – Aktie schiesst hoch

(AWP) Der Konzernchef von Oerlikon zeigt sich sehr erfreut über die Jahresergebnisse 2017. «Das war ein super Jahr und wir freuen uns sehr», sagte CEO Roland Fischer am Dienstag im Gespräch mit AWP. «Wir haben starkes Wachstum gesehen. Nicht nur in einzelnen Sektoren, sondern in der ganzen Fläche».

Am Markt kommen die Zahlen sehr gut an. Die Aktien eröffnen 8,8% im Plus und gewinnen im frühen Handel weiter.

Der Bereich Surface Solutions habe von der robusten Konjunktur in den angestammte Märkten profitiert. Gleichzeitig setzt Oerlikon-CEO Fischer auf neue Technologien und den Bereich Additive Manufacturing (AM). Das Roll-Out der über die Akquisitionen hinzugekommenen Technologien laufe derzeit über das gesamte Segment hinweg. Die Themen Big Data, neue Materialien und Legierungen sieht Fischer als langfristige Wachstumstreiber und Eckpunkte der Positionierung. Insbesondere bei AM will Fischer nicht nur auf die Produktion setzen, sondern auch die Position als Anbieter von Materialien stärken.

Das Geschäftsverhalten der Kunden von Surface Solutions sei zwar sehr kurzfristig, die Industrie sei aber intakt und der Ausblick auf das laufende Jahr entsprechend positiv, so Fischer weiter.

Die Nachfrage bei Manmade Fibers sei vor allem der Sonderkonjunktur in China geschuldet. Hier würden einige grosse Player einen Verdrängungswettbewerb führen. Da der weltweite Bedarf mit rund 5% wachse, könne diese Entwicklung aber nicht ewig weitergehen. «Trotzdem ist das Pricing noch nicht da, wo wir es haben wollen», sagte Fischer. Die Produktion sei inzwischen bis 2020 gesichert und die Produktivität bei Manmade sei gesteigert worden und der Ramp-Up mit temporären Arbeitskräften und Anpassungen in der Supply Chain flexibel gestaltet worden.

«Bei Drive Systems kommen jetzt die Ergebnisse herein», kommentierte Fischer das Margenwachstum in diesem Segment. «Hier haben wir im Produktportfolio ausgekehrt, viele kleine operative Verbesserungen erzielt und Zulieferer ausrangiert.» Der Bereich E-Mobility sei noch nicht allzu gross. Jedoch beschränke sich dies nicht nur auf PKW, auch bei Baumaschinen und Transport sei dies ein grosses Thema.

Die komplette Historie zu OC Oerlikon finden Sie hier. »