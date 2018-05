OC Oerlikon peilt offenbar Börsengang des Getriebegeschäfts an

(AWP) Trotz eines derzeit widrigen Aktienmarktumfelds leitet der Anlagenbauer Oerlikon Insidern zufolge einen Börsengang (IPO) seines Getriebegeschäfts in die Wege. Oerlikon Drive Systems könnte noch vor dem Sommer an die Schweizer SIX kommen, erklärte eine mit der Sache vertraute Person. Für das Geschäft werde ein Börsenwert von 600 Mio. bis 800 Mio. Fr. angepeilt. Oerlikon wolle sämtliche Anteile an der Sparte abstossen.

Der Konzern stellt Getriebe unter anderem für Landwirtschaftsfahrzeuge, aber auch für Sportwagen von Ferrari (RACE 137.06 4.63%) und Lamborghini her. Zuletzt wurde das Angebot zunehmend auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet. Die Sparte befindet sich nach einer schwierigen Phase im Aufwind. 2017 steigerte Drive Systems den Umsatz um ein Fünftel auf 730 Mio. Fr. Mit 10,6% ist die operative Marge (Ebitda) aber nur gut halb so hoch wie in der Oberflächentechnologie, auf die der Konzern in Zukunft vor allem setzen will. Daher ist die Getriebe-Division schon seit längerem ein Verkaufskandidat.

Im März erklärte Oerlikon, einen Verkauf, einen Börsengang sowie einen Zusammenschluss des Geschäfts mit einem anderen Anbieter zu prüfen. Nun bekräftigte ein Konzern-Sprecher: «Wir evaluieren alle Optionen für das Segment Drive Systems.»

Eine mit der Sache vertraute Person sagte: «Die IPO-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.» Die Transaktion werde von der Schweizer Grossbank UBS (UBSG 16.615 1.43%) organisiert, mit im Boot sei eine Reihe kleinerer Institute wie die Zürcher Kantonalbank, die Bank Vontobel (VONN 66.05 0.3%) und Kepler Cheuvreux.

Parallel zu den Börsenplänen führe Oerlikon die Gespräche mit möglichen Käufern der Sparte fort. Interesse bekundet hatten etwa der Industriekonzern Danaher sowie Finanzinvestoren wie Bain, Advent, 3i und CD&R. Die erwähnten Investoren sowie die Banken wollten sich nicht äussern oder waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Der bislang grösste Börsengang in der Schweiz im laufenden Jahr verlief am Freitag enttäuschend. Die Aktien des Logistikkonzerns Ceva sackten beim Debüt zeitweise um über 8% ab. Die IPOs der Bordverpflegungsfirma Gategroup und des Flugzeugabfertigers Swissport waren gar geplatzt. Angesichts der grossen Zahl an europäischen Börsengängen und der durchwachsenen Kursentwicklung seien die Anleger gegenwärtig sehr wählerisch, erklärte ein Experte.

Die komplette Historie zu OC Oerlikon finden Sie hier. »