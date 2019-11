Oddo BHF will in der Schweiz wachsen

Philippe Oddo macht wieder Schlagzeilen. Der französische Bankier, der in fünfter Generation die Pariser Finanzgruppe Oddo BHF führt, soll kurz davorstehen, das deutsche Bankhaus Lampe zu kaufen. Wie der «Platow-Brief» kürzlich geschrieben hat, sei Oddo BHF in bester Position, die Tochter des Oetker-Konzerns für 200 bis 300 Mio. € zu akquirieren.

Für Oddo wäre es nicht der teuerste Kauf in Deutschland. 2016 übernahm er für rund 725 Mio. € die defizitäre Frankfurter BHF Bank. In den Jahren zuvor hatte er in Deutschland bereits den Wertpapierhändler Seydler und die Fondsgesellschaft Meriten akquiriert, wobei er sich bei Letzterer gegen Vontobel durchsetzen konnte. Oddo verflicht das deutsche und das französische Bankgeschäft wie kaum ein anderer vor ihm.