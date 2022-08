Odessa, Texas, ist so wenig ukrainisch wie Paris, Texas, französisch. Die Ähnlichkeit der amerikanischen Grasweiten mit der Steppe nördlich des Schwarzen Meeres soll einst die Taufe inspiriert haben. Das öde Ölnest im Westen des weitläufigen Bundesstaats ist stark hispanisch geprägt; Siedlungsgebiete ukrainischen Charakters finden sich erst gut 2000 km nördlich, in Kanadas Prärieprovinzen. Dennoch, Namen sind mehr als Schall und Rauch: Der Odessa Spire, Kunst am Strassenbau im «Zentrum» des Kaffs, wird in Blau-Gelb angestrahlt, was durchaus pfiffig wirkt. Viel mehr an Sehenswertem gibt’s dort nicht, anders als im echten Odessa. Doch die Muse lässt sich mitunter an den unwahrscheinlichsten Orten nieder: Das Stimmwunder Roy Orbison, der Caruso der Rock-Musik, ging in Odessa, Texas, zur Schule und lancierte dort seine Karriere; daselbst lief er in den Fünfzigerjahren «King» Elvis über den Weg, ebenso der Country-Kanone Johnny Cash. Roy sang meist über Herzeleid. Doch selbst bei ihm finden sich Verse, die heute russischen Soldaten zu empfehlen wären. Im Song «The Defector» (Der Überläufer) etwa: «It’s not the war but the cause the country’s fighting for» – ihr kämpft für die falsche Sache.(Bild: Eli Hartman/Odessa American via AP/Keystone)