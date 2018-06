Ölexporteure drehen Hahn weiter auf

Russland und Saudi-Arabien haben sich durchgesetzt. Am Freitag und Samstag haben sich die Vertreter der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russlands in Wien getroffen, um eine Übereinkunft über die künftige Rohölproduktion zu erzielen. Trotz Widerstand von Venezuela und dem Iran beschloss die Gruppe, in den nächsten Monaten ihre Förderquote zu erhöhen. Damit reagierte das Ölkartell auf die lauter werdenden Stimmen, die davor warnen, die hohen Notierungen könnten eine Gefahr für die Weltwirtschaft werden.

Unmittelbar nach Bekanntgabe am Freitag schoss der Rohölpreis in die Höhe. Denn vorerst war noch unklar, wie gross die zusätzliche Förderung ausfallen würde. Für Verwirrung sorgte, dass die erweiterte Opec am Freitag noch von einer Ausweitung von 700 000 Fass (1 Fass = 159 Liter) – und damit weniger, als im Markt erwartet wurde – gesprochen hatte. An der Pressekonferenz am Tag darauf wurde indes klar, dass die Fördermenge um 1 Mio. Fass pro Tag erhöht werde. In der Folge schwächten sich die Notierungen wieder ab, Brent handelte zuletzt bei rund 75 $ pro Fass. Damit liegt der Preis aber immer noch am oberen Ende der in den vergangenen drei Jahren beobachteten Preisspanne.