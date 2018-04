Ölpreis auf Dreijahreshoch

Seit Tagen steigt der Erdölpreis ohne Unterbruch. Am Mittwoch schoss der Preis für ein Fass (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 72.173 1.76%) zeitweise fast 3% auf über 73 $ hoch. So teuer war das europäische Rohöl seit November 2014 nicht mehr. Die amerikanische Sorte WTI (WTI 66.93 2.32%) kostet mit 67.45 $ ebenfalls fast 3% mehr als am Vortag.

Treibende Kraft hinter dem Anstieg sind gemäss den Analysten der Commerzbank (CBK 10.648 -2.65%) politische Faktoren.

Im Fokus stehe der wahrscheinliche Militärschlag des Westens gegen das syrische Regime, heisst es in einer Kurzeinschätzung. Das schüre die Angst vor eine Krise im Nahen Osten. Denn es bestehe die Gefahr eines russischen Gegenschlags.

Russland hat bereits angekündigt, allfällige Raketen auf Syrien abzuschiessen. Das könne Russland gerne versuchen, provozierte US-Präsident Donald Trump über Twitter (TWTR 29.39 -0.47%).

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. April 2018