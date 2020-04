Ölpreis klettert nach Trump-Tweet kräftig

Die Hoffnung auf ein Ende des Preiskriegs zwischen Saudi-Arabien und Russland löst eine Preisexplosion bei Rohöl aus. Die Sorte Brent verteuerte sich zeitweise um fast die Hälfte auf 36.29 $ je Barrel, das US-Öl WTI um 35% auf 27.39 $. Der Ölpreis sank danach etwas: Brent notiert noch knapp unter 30 $, WTI auf 25 $.

Auslöser für die Euphorie war der folgende Tweet von US-Präsident Trump:

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020