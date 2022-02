Ölpreise legen kräftig zu

(AWP) Die Ölpreise haben am Donnerstag nach der weiteren Eskalation der Ukraine-Krise kräftig zugelegt und damit die jüngste Rally forciert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit 2014 mehr als 100 $. Zuletzt zog der Brent-Preis um 4,50 $ oder 4,65% auf 101,34 $ an. Damit summiert sich das Plus beim Brent-Preis in diesem Jahr bereits auf rund 30%, nachdem sich der Kurs im vergangenen Jahr verdoppelt hatte.

Ähnlich sieht es beim Öl der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 92.53 +0.89%)) aus. Hier zog der Preis für ein Barrel am Donnerstag im frühen Handel um 4,13 $ beziehungsweise 4,48% auf 96,23 $ an.

Am Donnerstagmorgen ordnete der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell an. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden «vorsätzlich» einen «Krieg» gegen die Ukraine begonnen./zb/stk