Oerlikon-CEO: «Stärkere Präsenz am Markt»

(AWP) Der Industriekonzern Oerlikon hat im zweiten Quartal Umsatz und Bestellungseingang erneut stark gesteigert. «Zum einen hat natürlich die Konjunktur quer über alle Märkte geholfen, aber auch unsere internen Aktivitäten und die stärkere Präsenz am Markt», sagte Oerlikon-CEO Roland Fischer am Dienstag in Pfäffikon gegenüber AWP. Wie Fischer die Situation in den Segmenten Surface Solutions und Manmade Fibers bewertet, und was er zu den Plänen für Drive Systems sagt, erfahren Sie im Video-Interview.