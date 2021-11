Oerlikon legt weiter zu

(AWP) Der Industriekonzern Oerlikon hat im dritten Quartal weiter zugelegt. Sowohl Auftragseingänge, als auch Umsatz und Betriebsgewinn kletterten in die Höhe, nachdem im Vorjahr die Coronapandemie für einen Knick gesorgt hatte. Allerdings sind Lieferengpässe und hohe Frachtkosten weiterhin Bremsklötze.

Insgesamt stieg der Umsatz von Juli bis September um 17,2% auf 695 Mio. Fr., wie Oerlikon am Mittwoch mitteilte. Dabei wuchs die Sparte Polymer Processing um 19,1%, während die Sparte Oberflächentechnik um 15,2% zulegen konnte.

«Polymer Processing Solutions erzielte Rekordwerte beim Bestellungseingang und beim Umsatz, und die Integration von Inglass verläuft nach Plan», erklärte Oerlikon. Bei der Sparte Surface Solutions sei die Margenexpansion weiter vorangetrieben worden. Man wolle die niedrige Fixkostenbasis beibehalten.

Deutlich mehr Betriebsgewinn

Das operative Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) kletterte um 25,9% auf 117 Mio. Fr. Die Ebitda-Marge verbesserte sich auf 16,8% nach 15,7% im Vorjahr. Ein Ergebnis unter dem Strich gibt Oerlikon im dritten Quartal nicht bekannt. In den Zahlen sind Restrukturierungs- und Akquisitionskosten nicht enthalten. Ohne diese hat der Konzern den Ebitda auf 115 Mio. verbessert von 88 Mio. vor einem Jahr.

Auch die Geschäftsgrundlage wurde breiter: Der Bestellungseingang kletterte um 61% auf 835 Mio. Fr. «Dies ist auf den rekordhohen Bestellungseingang in der Division Polymer Processing Solutions und die Markterholung bei Surface Solutions zurückzuführen», schrieb Oerlikon.

Mit den Zahlen hat der Konzern die Erwartungen der Analysten beim Bestellungseingang und beim operativen Ebitda übertroffen, beim Umsatz indes leicht verfehlt.

Lieferengpässe und hohe Frachtkosten

In den einzelnen Divisionen machten sich Lieferengpässe und hohe Frachtkosten bemerkbar. Die Oberflächentechnik (Surface Solutions) verzeichnete im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Nachfrage in den Endmärkten. «Wie erwartet haben sich Engpässe in der Lieferkette auf einige Märkte ausgewirkt, vor allem auf den Automobilsektor», schrieb Oerlikon.

Dennoch verzeichnete die Division im Vergleich zum Vorjahr eine anhaltende Erholung im Automobilbau, im Werkzeuggeschäft und in der allgemeinen Industrie sowie eine erste leichte Erholung in der Luft- und Raumfahrt. Man gehe davon aus, dass die Unterbrechungen in der Lieferkette bis in das erste Halbjahr 2022 andauern würden und es in einigen Fällen kurzfristig zu Verzögerungen und Projektverschiebungen kommen werde.

Die Division ergreife Massnahmen, um die Auswirkungen abzufedern. Der Umsatz stieg um 15,2% auf 323 Mio. Fr. Der operative Ebitda schoss wegen der kontinuierlichen Kostenkontrolle um 42% auf 59 Mio. Fr. nach oben. «Die mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten bleiben intakt», schrieb Oerlikon.

Die Division Polymer Processing Solutions habe ein weiteres Quartal mit hervorragenden Ergebnissen hinter sich. Der Bestellungseingang in Höhe von 503 Mio. Fr. und der Umsatz in Höhe von 372 Mio. seien beides neue Rekordwerte, hiess es. Die Nachfrage nach Filament- und Texturieranlagen in China sei stark und das Teppichgarngeschäft in den USA erhole sich. Das operative Ebitda verbesserte sich um 14,7% auf 55 Mio. Fr. Zusätzlich zu den hohen Frachtkosten drückte aber eine Projektverzögerung auf die Margen.

Ausblick unverändert

«Aufgrund unseres starken Finanzergebnisses für das dritte Quartal bestätigen wir unseren Ausblick für den Gesamtkonzern für das Geschäftsjahr 2021», erklärte Oerlikon. Demnach rechnet das Unternehmen unverändert mit einem Umsatz von rund 2,65 Mrd. Fr. sowie mit einer Ebitda-Marge von rund 16,5%. Man erwarte, dank des breiten Portfolios an Lösungen und Technologien im Jahr 2021 höhere Umsätze und Margen erzielen zu können als 2019 vor der Pandemie.

Allerdings sind die Engpässe in der Beschaffung nicht ausgestanden: «Wir gehen davon aus, dass die Unterbrechungen in der Lieferkette bis in das erste Halbjahr 2022 andauern werden und bemühen uns, die Auswirkungen weiterhin zu minimieren», erklärte Konzernchef Roland Fischer im Communiqué.

Die komplette Historie zu Oerlikon finden Sie hier. »