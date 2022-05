Oerlikon mit deutlich mehr Umsatz

OC Oerlikon liefert für das erste Quartal sehr ansprechende Finanzkennzahlen. Während der Umsatz markant zunimmt, arbeiten sich die operativen Verdienstmargen stetig in Richtung von 20% vor. Das sind für sich genommen sehr erfreuliche Ergebnisse, die geeignet sind, den Aktien Auftrieb zu geben. Ihr Kurs hat sich in den vergangenen Jahren jedoch relativ stetig abwärts entwickelt, trotz der in den jüngsten Quartalen konstant guten operativen Entwicklung und einer attraktiven Dividendenrendite. Möglicherweise halten die Anleger lieber Abstand vom russischen Grossaktionär Victor Vekselberg. FuW stuft die an sich kaufenswerten Titel wegen des stringenten Marktverdikts nur noch mit «Halten» ein.

