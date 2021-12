Österreichs Innenminister Nehammer wird Kanzler

(Reuters) Österreichs bisheriger Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wird neuer Bundeskanzler. Der 49-Jährige teilte am Freitag nach einer Sitzung der Parteigremien mit, er sei einstimmig vom Parteivorstand der Volkspartei zum neuen Kanzler und Parteichef gewählt worden. «Es ist ein Privileg für mich, diese neue Volkspartei anführen zu dürfen», sagte Nehammer.

Der völlige Rückzug von Ex-Kanzler Sebastian Kurz aus allen politischen Funktionen hatte am Donnerstag ein Beben innerhalb der ÖVP ausgelöst. Nur wenige Stunden nach Kurz kündigte dessen Nachfolger Alexander Schallenberg seinen Rücktritt an. Am Abend folgte dann Finanzminister Gernot Blümel, der ebenfalls den Hut nimmt. Schallenberg und Blümel galten beide als enge Kurz-Vertraute. Mit weiteren Personalrochaden wurde gerechnet.