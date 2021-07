Ohne Cash läuft in der Schweiz nicht viel

Eine bargeldlose Welt läuft nur so lange gut, wie die Infrastruktur fehlerlos läuft. Was andernfalls passieren kann, zeigte sich vor zwei Wochen im Einkaufszentrum Neudorf im zugerischen Cham. Weil ein Brand in einem Kabelschacht die Swisscom-Leitungen beschädigte, fielen während Tagen Telefon und Internet aus. Somit waren auch die Bancomaten und Kartenzahlterminals ausser Gefecht gesetzt. In dieser Zeit konnte nur noch mit Bargeld bezahlt werden – sofern man überhaupt welches hatte.

Im Gegensatz zu Grossbritannien verfügt die Schweiz auch heute noch über ein grosses Netz an Bancomaten. Wie die Zahlen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zeigen, wurden viele von ihnen gar erst in den letzten Jahren aufgestellt. Das mag damit zu tun haben, dass Banken ihr Filialnetz gestrafft haben. Vielerorts wurde versucht, die wegfallende physische Präsenz mit einem Bancomaten zu kompensieren.

Trendwende hat eingesetzt

Allerdings dürfte jüngst eine Trendwende eingesetzt haben. Seit 2018 hat sich die Zahl der Bancomaten um lediglich rund 5% verringert. Nun aber lassen die grösseren Banken durchblicken, dass sie in näherer Zukunft mit einer weiteren Reduktion des Bancomatenangebots rechnen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an