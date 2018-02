Ohne Freihandel geht es nicht

Die Schweiz ist international auch handelspolitisch unter Druck. Die EU bemüht sich darum, besonders nach dem faktischen Scheitern des Nordatlantischen Freihandelsabkommens mit den USA, mit weiteren Wirtschaftsräumen solche Abkommen zu schliessen. Konkret steht dasjenige mit der Mercosur-Gruppe zur Debatte. Sie umfasst die südamerikanischen Länder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay mit insgesamt gut 260 Mio. Einwohnern.

Offenbar sind die Verhandlungen weit gediehen und könnten demnächst abgeschlossen werden. Das wäre für die Schweizer Wirtschaft eine schlechte Nachricht. Die Zölle auf Schweizer Exporte in die Mercosur-Länder bewegen sich zwischen 7 und 35%. Sollten die Zölle für die EU wegfallen, würden die Schweizer Exporteure massiv benachteiligt, ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Region würde leiden. Also (ALSN 132.4 0%) müsste die Schweiz, zusammen mit den übrigen Efta-Ländern Norwegen, Island und Liechtenstein, so rasch wie möglich ein eigenes, entsprechendes Abkommen abschliessen.

Die Landwirtschaft lehnt sich dagegen auf. Deshalb hat Volkswirtschaftsminister Johann N. Schneider Ammann zu einem Mercosur-Agrargipfel geladen. 26 Wirtschaftsorganisationen leisteten der Einladung Folge. Das Gespräch verweigert hat einzig der Schweizer Bauernverband (SBV). 13 weitere landwirtschaftliche Verbände haben teilgenommen und ihre Anliegen eingebracht.

Die Exporte der Schweiz in den Mercosur-Raum sind mit rund 4 Mrd. Fr. pro Jahr gering. Das ist ein starkes Argument für ein Freihandelsabkommen: Das Potenzial ist gross, die Wirtschaftskraft der Mercosur-Länder wächst.

Klar ist aber – Bundesrat Schneider-Ammann hielt dies vor den Medien mit Nachdruck fest –, dass keine Freihandelsabkommen mehr möglich sein werden ohne Konzessionen im Landwirtschaftsbereich. Die in der Gesprächsrunde anwesenden Landwirtschaftsverbände verschlossen sich dieser Erkenntnis zumindest nicht grundsätzlich. Auch sie sehen, dass Protektionismus nicht weiter führt.

Sie sind, natürlich je nach Interessenlage, zu gewissen Konzessionen bereit. Zumal sie in diesem Fall nicht allzu einschneidend sein dürften. Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung erwartet in den betroffenen Bereichen als Folge eines Freihandelsabkommens Preissenkungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zudem bergen derartige Abkommen nicht nur Risiken, sondern stets auch Chancen.

Der SBV allerdings ist offenbar nicht einmal bereit, über Konzessionen auch nur nachzudenken. Die grundsätzliche Offenheit der übrigen Verbände für Liberalisierungsschritte könnte die sture Position des Bauernverbands immerhin schwächen, zumal der Druck auch von Seiten der Wirtschaft wachsen dürfte: Ihre Bereitschaft, zugunsten landwirtschaftlicher Partikularinteressen auf den Zugang zu wachsenden Märkten zu verzichten, sinkt. Wenn der Bauernverband meint, Probleme könnten über Dialogverweigerung gelöst werden, so irrt er.