Omikron legt Chinas Industrie lahm

(Reuters) Die Produktion in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt schrumpften im abgelaufenen Monat im Jahresvergleich um 2,9%, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Montag zeigten. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Anstieg von 5,0% im März. Von Reuters befragte Analysten hatten ein Wachstum von 0,4% erwartet. Die Unternehmen in China kämpfen infolge strikter Lockdowns zur Eindämmung eines Omikron-Ausbruchs erneut mit Lieferengpässen und höheren Kosten.

Auch der Einzelhandel kann nicht als Wachstumsmotor dienen: Der Konsum schrumpfte im April um 11,1% gegenüber dem Vorjahr. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Rückgang um 6,1% gerechnet, nach einem Abschwung von 3,5% im Juni. Die Regierung in Peking hat die sozialen Beschränkungen zur Eindämmung des Virus verschärft, was vor allem den Dienstleistungssektor belastet.