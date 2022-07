One Swiss Bank rechnet wieder mit Gewinnen

(AWP) Die One Swiss Bank rechnet im ersten Halbjahr zumindest beim operativen Ergebnis mit der Rückkehr in die Gewinnzone. Man werde voraussichtlich ein positives Ebitda und auch ein verbessertes Nettoergebnis ausweisen, teilte die Bank am Freitag in einem knappen Communiqué mit.

Vor einem Jahr musste die One Swiss Bank fürs erste Halbjahr auf Stufe Ebitda ein Minus von 0,14 Mio. Fr. und einen Reinverlust von 2,78 Mio. Fr. ausweisen. Damals hatten Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Fusion zwischen der One Swiss Bank und der Banque Profil de Gestion die Ergebnisse belastet.

Die nun erwarteten Ergebnisverbesserungen werden auch Auswirkungen im Eigenkapital haben. Die One Swiss Bank werde ihr regulatorisches Eigenkapital stärken, heisst es dazu in der Mitteilung.

Die Finanzergebnisse zum ersten Halbjahr wird die One Swiss Bank bereits am 13. Juli veröffentlichen. Ursprünglich war das am 28. Juli geplant.