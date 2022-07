One Swiss Bank verkleinert Verlust

(AWP) Die One Swiss Bank ist im ersten Halbjahr 2022 in den roten Zahlen verblieben, hat aber den Verlust im Vergleich zum Vorjahr deutlich verkleinert. Wertberichtigungen haben das Ergebnis erneut belastet.

Der Reinverlust betrug im Berichtssemerster laut Mitteilung vom Mittwoch noch 0,85 Mio. nach 2,78 Mio. Fr. im Jahr davor. Das operative Ergebnis wird mit -0,77 nach -2,68 Mio. Fr. ausgewiesen. Die Verbesserung konnte vor allem mit Kostensenkungen erreicht werden. So sank die Cost-Income-Ratio auf 90% von über 100% im Vorjahressemester.

Erneut wurde eine grössere Wertberichtigung verbucht, die sich negativ auf das Ergebnis niederschlug. Nach 2,68 Mio. Fr. im Vorjahr waren es im Berichtssemester 2,04 Mio. Fr. Das Unternehmen hat bekanntlich im letzten Jahr fusioniert mit der früheren Banque Profil de Gestion (BPDG), was zu den Wertberichtigungen geführt hat.

Leicht rückläufig waren die verwalteten Vermögen mit 4,69 Mrd. Fr. per Mitte 2022, was einem Rückgang von 7,0% gegenüber dem Stand von Ende 2021 entspricht. Neben der Entwicklung an den Finanzmärkten wird dafür auch der starke Schweizer Franken verantwortlich gemacht.

Gemäss dem Unternehmen läuft der finanzielle Turnaround trotz der schwierigen Situation an den Finanzmärkten nach Plan. Ohne einen nicht realisierten Verlust in Höhe von 0,77 Mio. Fr. auf den eigenen Anlagen wäre da operative Ergebnis gar im Plus gewesen, heisst es.

Wenig konkret bleibt die Bank in Bezug auf den Ausblick. Man werde angesichts der Unvorhersehbarkeit der Ereignisse weiterhin einen vorsichtigen Ansatz verfolgen, um die Kosten unter Kontrolle zu halten und die Strategie fortzusetzen.