Online-Plattform Reddit meldet Börsengang an

(Reuters) Die Online-Plattform aus den USA strebt an die Wall Street. Entsprechende Unterlagen seien bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht worden, teilte Reddit mit. Das 2005 von Steve Huffman und Alexis Ohanian gegründete Unternehmen wurde bei seiner jüngsten Finanzierungsrunde mit zehn Mrd. $ bewertet. Reuters hatte im September berichtet, dass bei einem Börsengang eine Bewertung von mehr als 15 Mrd. $ angepeilt wird. Für Schlagzeilen sorgte Reddit, das auf 52 Mio. Nutzer täglich kommt, mit heftigen Handelsausschlägen durch über die Plattform als Schwarm agierende Kleinanleger. Im laufenden Jahr sind in den USA so viele Unternehmen wie lange nicht an die Börse gegangen, darunter Robinhood und Coinbase.