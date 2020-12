Onlineversicherer klopfen an

Wenige Mausklicks und das Eintippen minimaler persönlicher Daten reichen, um bei einem Onlineanbieter das Auto oder die Wohnungseinrichtung neu zu versichern. Für Pflicht- oder Standarddeckungen sind immer mehr Konsumenten zum Policenabschluss am Mobiltelefon oder am Internet ­bereit, sagt Pia Tischhauser, Senior Partner und globale Fachbereichsleiterin des Beratungsunternehmens BCG: «Dieses Jahr ziehen 24% der Befragten den Onlineabschluss vor – am Mobilgerät, im Internet oder über eine Vergleichsplattform. 2016 waren es erst 18%.»

Noch würden 60% die Versicherungspolice vorzugsweise beim persönlich bekannten Berater abschliessen, ergänzt Tischhauser: «Doch die Zahl der Onlinekäufer wird zunehmen.» Darauf setzen auch Marktneulinge wie die liechtensteinische One, die ihr in Deutschland lanciertes Autoversicherungsprodukt in die Schweiz bringt. Unterstützung gesichert hat sie sich dabei von Onlinemaklern, und die Risikofähigkeit holt sie sich durch Kooperation mit der Münchener Rück.