Onyx Boox Leaf

Die dunkle Jahreszeit naht. Die Zeit für ein ­gutes Buch, abends vor dem Kamin. Wer nicht zum Papierwälzer greifen möchte, für den bietet Onyx mit dem Boox Leaf eine Alternative. Das Besondere: Der E-Book-Reader verwendet das Smartphone-Betriebssystem Android in der Version 10. Im Prinzip lassen sich alle denkbaren Apps installieren, nicht nur zum Lesen.

Das chinesische Unternehmen Onyx wurde 2006 gegründet und hat sich auf E-Book-Reader und Tablets mit E-Ink-Technologie spezialisiert. Das elektronische Papier benötigt nur Strom, wenn die Pixel an- oder ausgeschaltet werden. Der 2000-Milliamperestunden-Akku des Leaf hält daher bei täglichem Gebrauch mehrere Wochen. Die E-Ink-Technologie des Geräts ermöglicht Lesen wie in einem Buch. Abends lässt sich eine Beleuchtung einschalten, auf Wunsch die Farbtemperatur anpassen. Mit einem Gewicht von nur 170 Gramm, einer Dicke von 6 Millimetern und sehr dünnen ­Rändern des 7-Zoll-Displays sorgt das für ein angenehmes Leseerlebnis, sei es abends im Bett oder in der Mittagspause draussen.

Das wichtigste Verkaufsargument des Onyx Boox Leaf ist das vorinstallierte Android-Betriebssystem. Mit wenigen Einstellungen lässt sich der App Store von Google freischalten. So ist man nicht wie bei Kindle-Geräten auf den Online-Buch-Shop von Amazon beschränkt. Das Gerät hat einen Octa-Core-Prozessor mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Es laufen also auch einfache Spiele oder YouTube. Ob das Spass macht bei einem Schwarz-Weiss-Bildschirm, muss jeder für sich entscheiden. Möglich ist es.

Der Leaf verfügt nicht nur über die Möglichkeit, Kopfhörer per Bluetooth zu verbinden, er besitzt nun auch eigene Lautsprecher. Die haben zwar nur einen flachen Klang, eignen sich aber dafür, auch mal einem Podcast oder einem Audiobook zu lauschen. Für gut 240 Fr. bekommt man mit dem Onyx Boox Leaf einen offenen und flexiblen ­E-Book-Reader.