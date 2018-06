Oracle enttäuscht mit Gewinnausblick

(Reuters/BA) Der US-Softwareanbieter Oracle hat ungeachtet eines Quartalsgewinns und -Umsatzes über Erwartungen die Anleger mit seinem Ausblick enttäuscht. Für das gegenwärtige erste Geschäftsquartal geht der US-Softwarekonzern von einem Gewinn je Aktie zwischen 68 und 70 Cent aus. Analysten erwarten dagegen im Schnitt 72 Cent. Ein Sprecher machte den stärkeren US-Dollar für die Prognose verantwortlich. Die Oracle-Aktie legte am Dienstag im nachbörslichen Wall-Street-Handel zunächst 3,7% zu, drehte dann jedoch ins Minus und fiel um fast 5%.

Die Aktien des deutschen Konkurrenten SAP (SAP 102.26 0.51%) starteten am Mittwoch etwas fester in den Markt. Sie hatten vergangene Woche ein Allzeithoch erreicht, und dann leicht korrigiert. Die Anwenderkonferenz «Sapphire» in Orlando von Anfang Juni war unter Investoren gut angekommen. So kommentierte etwa Jefferies-Anlayst Vijay Anand, der Anlass habe seine Zuversicht für SAP gestärkt. SAP setzte an der «Sapphire» auf zwei aktuelle Top-Themen: Künstliche Intelligenz und Blockchain. Der vorsichtige Ausblick von Oracle (ORCL 43.87 -5.19%) konnte nun den SAP-Valoren nichts anhaben. Auch die Titel des Schweizer Bankenssoftware-Anbieters Temenos (TEMN 147.4 0.61%) starteten freundlich in den Handel.

Bei den Oracle-Zahlen sorgte bei Investoren für Unmut, dass Oracle nicht mehr die Ergebnisse einzelner Segmente seines Cloud-Geschäfts separat auflistet. Dies habe die eigentlich guten Ergebnisse des vierten Quartals überschattet, sagte der Portfolio-Manager David Morgan von Synovus Trust. «Die Investoren fragen sich, ob Oracle versucht, etwas im Cloud-Gesamtumsatz zu verstecken.»

Gerade die Nachfrage aus dem Cloud-Geschäft verhalf Oracle zu im abgelaufenen Quartal zu einem Ergebnis über Expertenerwartungen: Der Nettogewinn stieg um 5,5% auf 3,4 Mrd. $, der Umsatz kletterte um 3,3% auf 11,25 Mrd. Der Konzern profitierte nach eigenen Angaben davon, dass mehr Kunden von traditionellen Software-Installationen auf die Cloud-Dienste umstiegen. Oracle ist vergleichweise spät in das Geschäft mit Daten und Anwendungen im Internet eingestiegen und versucht nun zu Rivalen wie Amazon (AMZN 1750.71 0.92%), Microsoft und Salesforce aufzuschliessen.