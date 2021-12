Oracle mit historischer Übernahme

(Reuters) Oracle (ORCL 91.64 -5.15%) steht vor der grössten Übernahme seiner Firmengeschichte. Für 28,3 Mrd. $ kauft der US-Softwarespezialist den IT-Gesundheitsversorger Cerner (CERN 80.00 -2.44%), wie Orcle am Montag mitteilte. Mit der Akquisition baut Oracle seine Präsenz im Gesundheitssektor aus und sichert sich Zugriff auf Unmengen an medizinischen Daten, um seine von Künstlicher Intelligenz gestützten Cloud-Angebote zu verbessern. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stehen IT-Spezialisten im Gesundheitsbereich hoch im Kurs.

Cerner-Aktionäre erhalten je Aktie 95 $ in bar, wie Oracle mitteilte. Das entspreche einem Aufschlag von 5,8% auf den Schlusskurs am Freitag. Die Transaktion solle im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen werden. Cerner bietet Software und Hardware sowie Dienstleistungen und Geräte an, mit denen Arztpraxen, Krankenhäuser und Labore ausgestattet werden. Der Koblenzer Medizinsoftwareanbieter Compugroup hatte Anfang 2020 Teile des Cerner-Geschäfts in Deutschland und Spanien erworben.

Oracle holt durch die Übernahme im wichtigen Cloud-Segment deutlich auf und rückt näher an Wettbewerber wie Amazon (AMZN 3'341.58 -1.73%), Microsoft (MSFT 319.91 -1.2%) und Salesforce heran. Oracle ist spät in das Geschäft mit der Auslagerung von Software und Datenbanken in die Cloud eingestiegen.