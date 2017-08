Orascom halbiert Minus

(AWP) Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom (ODHN 7.11 1.57%) DH hat im ersten Halbjahr 2017 von einer Erholung des ägyptischen Tourismussektors profitiert. Trotz der starken Abwertung des ägyptischen Pfunds konnte der Umsatz beinahe stabil gehalten werden. Unter dem Strich resultierten immer noch rote Zahlen, aber die Verluste konnten im Vergleich zum Vorjahr eingegrenzt werden. Für den weiteren Jahresverlauf erwartet die Gruppe eine Fortsetzung der positiven Trends.

In der Berichtswährung Schweizer Franken ging der Umsatz im ersten Semester um 0,7% auf 109 Mio. Fr. zurück. In Lokalwährung stiegen die Erträge dagegen dank der besseren Auslastung der Hotels um 77% an. «Mit dieser Entwicklung sind wir sehr zufrieden», sagte Orascom-CEO Khaled Bichara an der Telefonkonferenz am Mittwoch.

Auch bei den Gewinnzahlen zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr ein verbessertes Bild. Der Bruttogewinn stieg um knapp 12% auf 25 Mio. Fr. bei einer um 2,5 Prozentpunkte verbesserten Marge von 24,9%. Aus operativer Sicht, also Währungseinflüsse und Wertberichtigungen ausgeklammert, lag der bereinigte Ebitda im ersten Semester mit 11 Mio um 34% über dem Vorjahreswert. Unter dem Strich wurde der Verlust nach Minderheiten in der ersten Jahreshälfte auf 19 Mio. Fr. eingegrenzt. In der Vorjahresperiode wurde noch ein Fehlbetrag von 41 Mio. verbucht.

Verbesserte Hotelauslastung

Einmal mehr habe sich die «Flagship-Destination» El Gouna als Haupttreiber der positiven Entwicklung erwiesen, sagte Bichara weiter. Die Belegungsrate der Hotelzimmer erhöhte sich dort im ersten Halbjahr auf 73% von 51%. Auch in den Hotels in Taba Heights auf dem Sinai war die Auslastung trotz anhaltender Reisebeschränkungen etwas besser, blieb aber mit 24% auf einem bescheidenen Niveau. Verbesserungen verspricht sich Orascom von gezielten Marketingmassnahmen in Jordanien und lokalen ägyptischen Märkten.

Insgesamt nahm der Umsatz im Segment Hotel in der Berichtsperiode um 21% auf 59 Mio. Fr. zu. Erfreulich hätten sich die Hotels im Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt, wo die Belegungsrate auf 72% bzw. 81% zunahm. «Wir erwirtschaften mittlerweile bereits mehr als die Hälfte des Segmentumsatzes an diesen Destinationen», so der Orascom-CEO. Dies unterstreiche die zunehmende Wichtigkeit der Destinationen innerhalb der Gruppe.

Ausblick wenig konkret

Rückläufig präsentierten sich im ersten Halbjahr dagegen die Immobilienverkäufe, wo der Umsatz um 5% auf 31 Mio. Fr. sank. Dies sei insbesondere auf die starke Abwertung des ägyptischen Pfunds zurückzuführen. «Wir haben diesen Effekt im Laufe des ersten Halbjahres mittels Preiserhöhungen etwas auffangen können», so Bichara. Auch im zweiten Halbjahr seien weitere Preiserhöhungen geplant.

Zum Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr macht das Unternehmen keine konkreten Angaben. Die positiven Trends hätten aber auch im dritten Jahresviertel angehalten, so der Orascom-CEO. Eine mögliche Aufhebung der Reisebeschränkungen aus wichtigen Märkten wie UK, Russland oder Italien könnte der Entwicklung weiteren Schub verleihen.

An der Börse kam der Halbjahresabschluss gut an. Zu Handelsbeginn zogen die Titel um über 10% an und markierten mit 7,81 Fr. ein neues 12-Monatshoch. Bis am Nachmittag büssen die Aktien ein Teil der Gewinne wieder ein und legen 2,3% zu. Der Gesamtmarkt SPI (SXGE 10255.28 -0.21%) verliert derweil 0,3%.

