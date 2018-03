Orell Füssli erleidet Gewinneinbruch

Lesen Sie um ca. 15.30 Uhr die ausführliche Analyse.

Am 20. Februar hat die Industrie- und Handelsgruppe Orell Füssli bereits vor einer Gewinnhalbierung gewarnt, als Folge eines Wertberichtigungsbedarfes bei der deutschen Tochter Atlantic Zeiser, deren Entwicklung seit längerem enttäuscht. Dennoch wird eine unveränderte Dividende von 4 Fr. je Aktie beantragt. Damit ergibt sich eine ansehnliche Rendite von 3,5%. Für 2018 geht Orell Füssli von einer sich abschwächenden Ertragssituation aus. Aufgrund von Veränderungen im Produktmix ist in der zentralen Division Sicherheitsdruck ein rückläufiges Ergebnis zu erwarten. Atlantic Zeiser soll neu ausgerichtet werden: Was das genau bedeutet, ist noch unklar und wird Gegenstand an der Medien- und Analystenkonferenz ab 10.45 sein. Doch die Massnahmen in Zusammenhang mit der Neuausrichtung werden voraussichtlich zu Sonderaufwendungen führen. Ein Engagement in diesen wenig liquiden Aktien drängt sich nicht auf.