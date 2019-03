Orell Füssli schreibt tiefrote Zahlen

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.

Zum 500-Jahre-Jubiläum schüttet Orell Füssli an ihre Aktionäre insgesamt 6 Fr. je Aktie aus. Das ergibt aktuell eine sehr hohe Rendite von 6,7%, die aber nicht nachhaltig ist. Zum einen wird die Sonderdividende von 2 Fr. nächstes Mal wegfallen. Aber auch die Höhe der ordentlichen Dividende, die nun zum vierten Mal in Folge 4 Fr. je Titel beträgt, ist zu hinterfragen. Der Verlust von 47,2 Mio. Fr. im Jahr 2018 rührt von Sondereffekten her, von Wertberichtigungen in Zusammenhang mit der Restrukturierung. Ohne sie erreichte die Industrie- und Handelsgruppe einen Gewinn von 6,9 Mio. Fr. oder 2.03 Fr. je Aktie – was deutlich unter der ordentlichen Dividende liegt. Für 2019 geht das Unternehmen zudem «von einer tendenziell schwächeren Ertragssituation» aus, im zentralen Bereich Sicherheitsdruck wird ein rückläufiges Ergebnis wegen Veränderungen im Produktmix erwartet. Immerhin hat Orell Füssli 2018 einen hohen freien Cashflow von 13,3 Mio. Fr. erzielt, der die diesjährige Ausschüttung von insgesamt 11,8 Mio. Fr. mehr als deckt. Ein Negativum: Immer noch nicht bekannt ist der Nachfolger von CEO Martin Buyle, der sich mit seiner Arbeit Respekt verschafft hat, aber per Ende September abtreten wird.