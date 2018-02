Orell Füssli steht vor Weichenstellung

Es ist ein Rückschlag, der weitreichende Folgen haben kann: Die Industrie- und Buchhandelsgruppe Orell Füssli hat am Montag vor einer Gewinnhalbierung gewarnt. Nachdem sie im August für 2017 noch ein Ergebnis in der Grössenordnung des Vorjahres (12,3 Mio. Fr.) in Aussicht gestellt hatte, erwartet sie nun auf der Basis ungeprüfter Zahlen ein Plus um 6 Mio. Fr. Der Grund für die reduzierte Prognose ist ein Wertberichtigungsbedarf bei Atlantic Zeiser von 8 Mio. Fr.

Die deutsche Tochter baut Anlagen zum digitalen Bedrucken und Kodieren von Banknoten, Dokumenten wie Pässen, Plastikkarten und Verpackungen. 2002 hatte Orell Füssli eine Mehrheitsbeteiligung von 75% an Atlantic Zeiser erworben, drei Jahre später den Rest.

Vor der Finanzkrise, 2006 und 2007, erzielte die Anlagenbauerin jeweils einen Umsatz über 100 Mio. Fr. und operative Margen von 14,7 resp. 12,2%. Seither entwickelte sie sich enttäuschend. 2016 resultierte aus 72,2 Mio. Fr. Umsatz eine Marge vor Sondereffekten von 5,4%. In der ersten Hälfte des letzten Jahres schrieb sie 1,6 Mio. Fr. Betriebsverlust.