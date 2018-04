Orell Füssli: Veraison fordert Gleichbehandlung

(AWP) Der Orell-Füssli-Aktionär Veraison hat für die kommende Generalversammlung ein Traktandierungsbegehren eingereicht. Mit der Einführung einer Opting-up-Schwelle von 34% soll die Gleichbehandlung aller Aktionäre sichergestellt werden. Der Vorstoss der Investorengruppe zielt auf die besondere Stellung der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 7800 -2.01%)) im Aktionariat der Industrie- und Handelsgruppe ab.

Die SNB hält derzeit eine Sperrminorität von 33,34% am Traditionsunternehmen und liegt damit knapp oberhalb der Schwelle von 33,3%, die ein Pflichtangebot an alle Aktionäre auslöst. Aufgrund einer Ausnahmeregelung ist die SNB von der Lancierung eines Pflichtangebots an die übrigen Aktionäre befreit, solange ihre Beteiligung den Wert von 50% nicht überschreitet. Veraison will mit dem heute Montag kommunizierten Vorstoss nun erwirken, dass eine generelle Opting-Up-Klausel von 34% eingeführt wird, die für alle Aktionäre gilt.

Veraison seinerseits hat im Jahr 2015 eine Beteiligung von 8,4% an Orell Füssli (OFN 112 -1.75%) erworben. Der Anteil sei in den letzen Monaten auf rund 9,8% ausgebaut worden, sagte Greoger Greber, Mitgründer von Veraison, am Montag an einer Medienkonferenz.

VR lehnt Begehren ab

Gemäss der Einladung zur Generalversammlung vom 8. Mail empfiehlt der Verwaltungsrat von Orell Füssli das Traktandierungsbegehren abzulehnen. Im siebenköpfigen Gremium sitzen auch zwei Vertreter der SNB.

Greber zeigte sich vor den Medien überrascht von der ablehnenden Haltung des Verwaltungsrats. Aus seiner Sicht würde bei einer Annahme die «Unabhängigkeit und Kapitalmarktfähigkeit» von Orell Füssli gestärkt. Die Aktien an der Börse hält Greber für «signifikant unterbewertet».

«Landqart-Kauf hat Situation verschärft»

Die Interessen des Hauptaktionärs und diejenigen der Minderheitsaktionäre seien unterschiedlich, führte der Veraison-Chef aus. Verschärft habe sich die Situation mit dem Kauf des Papierherstellers Landqart. Die SNB hatte im Dezember 2017 einen Anteil 90% und Orell Füssli die restlichen 10% an dem mit Liquiditätsschwierigkeiten kämpfenden Unternehmen übernommen.

«Nun ist die SNB gleichzeitig Hauptaktionär, Kunde und Zulieferer der Sparte Sicherheitsdruck bei Orell Füssli», sagte Greber. Ausserdem binde Landqart bei Orell Füssli zu viele Managment-Kapazitäten.