Orior lanciert Aktienplatzierung

(AWP) Die Nahrungsmittel-Gruppe Orior (ORON 78.1 0.77%) lanciert eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme des Ostschweizer Getränkeherstellers Thurella. Mittels eines «Accelerated Bookbuilding» will Orior bis zu 592’499 neuer Namenaktien mit einem Nennwert von 4 Fr. pro Aktie ausgeben. Damit erhöhe sich das Aktienkapital von Orior um maximal 9,99%, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Die Transaktion richte sich ausschliesslich an institutionelle Anleger und finde in Form einer «undokumentierten Privatplatzierung» unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre statt, wie es in der Mitteilung heisst. Die neuen Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft geschaffen. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der angebotenen neuen Aktien werden nach Abschluss des Bookbuildings, voraussichtlich am Mittwoch (7. März) bekannt gegeben.

Bereits am 8. März 2018 sollen die neuen Aktien dann kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises erfolge voraussichtlich am 9. März, heisst es weiter. Die neuen Aktien seien den bestehenden Aktien gleichgestellt, einschliesslich der vollen Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2017.

Die Nebag (NBEN 10.8 -4.42%), Hauptaktionärin von Thurella, hat sich laut den Angaben verpflichtet, 100’000 neue Aktien zum Platzierungspreis zu übernehmen. Darüber hinaus habe sich die EGS Beteiligungen AG verpflichtet, neue Aktien proportional zu ihrer Beteiligung von 10,5% an ORIOR zum Platzierungspreis zu zeichnen. Beide Investoren hätten einer Lock-Up-Periode von 90 Tagen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, zugestimmt, so die Mitteilung.

Die Gesellschaft und ihre Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Management Board hätten sich zudem zu einer Lock-Up-Periode von 90 Tagen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, verpflichtet. «Bookrunner» im Rahmen der Platzierung ist die Credit Suisse (CSGN 16.92 0.42%).

Orior hatte die Übernahme von Thurella vergangene Woche mitgeteilt. Mit dem Zukauf erwirbt der Fertiggerichte-Hersteller und Fleischveredler Biogetränke-Marken wie Biosaft-Marke Biotta, der Bio-Smoothies-Marke Traktor, der Bio-Eistee-Marke Vivitz und der Hanf-Eistee-Marke C-ICE.

