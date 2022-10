Orior übernimmt deutschen Take-away-Anbieter Der Nahrungsmittelhersteller realisiert mit dem Kauf des deutschen Unternehmens Casualfood den Eintritt in das Take-away-Geschäft.

Casualfood bietet primär an Flughäfen Sandwiches, Salate, Müesli und Smoothies an. Bild: Casualfood

(AWP/GAH) Der Nahrungsmittelhersteller Orior kauft das deutsche Unternehmen Casualfood, das vor allem an Flughäfen in Deutschland Sandwiches, Salate, Müesli und Smoothies anbietet. Analysten loben den Schritt. An der Börse wurde die Übernahme freundlich aufgenommen, warf aber keine hohen Wellen. Am Vormittag notierten die Papiere 0,9% im Plus.