Orior übernimmt deutschen Take-away-Anbieter

(AWP/GAH) Der Nahrungsmittelhersteller Orior (ORON 86.4 0.47%) kauft das deutsche Unternehmen Casualfood, das vor allem an Flughäfen in Deutschland Sandwiches, Salate, Müesli und Smoothies anbietet. Analysten loben den Schritt. An der Börse wurde die Übernahme freundlich aufgenommen, warf aber keine hohen Wellen. Am Vormittag notierten die Papiere 0,9% im Plus.

Zunächst übernimmt Orior allerdings 35% am deutschen Unternehmen. Die Kaufverträge würden dann eine Erweiterung der Beteiligung bis zur vollständigen Übernahme «in mehreren Schritten über die nächsten Jahre» vorsehen. Damit könne Orior die moderate Verschuldung und das tiefe finanzielle Risiko beibehalten, kommentierte CEO Daniel Lutz, das Vorgehen an der Telefonkonferenz. Der Mehrheitsanteil und die Vollkonsolidierung seien ab Herbst 2019 zu erwarten.

Convenience und Auslandgeschäft wächst

Mit dem Zukauf werde der seit Langem angestrebte Eintritt in das Take-away-Geschäft mit Frisch-Convenience realisiert, teilte Orior am Dienstag mit. «Damit rücken wir noch näher an die Konsumenten und stärken unsere Innovationskraft», sagte Lutz. Bislang belieferte Orior mit Marken wie Rapelli, Ticinella, Albert Spiess oder Thurella primär den Detailhandel und die Gastronomie.

Ausserdem baut der Lebensmittelhersteller mit Casualfoods – wie gemäss der eigenen Strategie 2020 geplant – die Präsenz in Europa weiter aus. «Bis 2020 soll das Geschäft im Ausland auf mehr als 30% steigen», sagte Finanzchefin Ricarda Demarmels. Derzeit erwirtschaft Orior rund 24% des Umsatzes ausserhalb der Schweiz, 2013 waren es erst 4%.

Casualfood soll als eigenständiges Kompetenzzentrum innerhalb der Sparte International geführt werden. Die beiden Gründer Stefan Weber und Michael Weigel, die das Unternehmen vor dreizehn Jahren ins Leben gerufen haben, bleiben laut der Mitteilung an Bord.

Bisher 58 Standorte

Casualfood betreibt laut den Angaben aktuell 58 sogenannte Genussinseln, beschäftigt 700 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Umsatz von rund 52 Mio. €. Zum Vergleich: Orior setzte im vergangenen Jahr 586 Mio. Fr. um. Der Hauptmarkt von Casualfood ist Deutschland, wobei das Unternehmen mit Konzepten wie «Natural» («100% Fresh&Tasty»), «Hermann’s – hier gehts um die Wurst» und «Brezel Lovers» vor allem an den Flughäfen Frankfurt und Berlin präsent ist.

Die Zahl neuer Standorte sei wachsend, und das Potenzial sei in Deutschland noch nicht ausgeschöpft, glaubt CEO Lutz. An den bestehenden Standorten erwartet er ein Wachstum von 5 bis 6%. Das ist höher, als der Umsatzzuwachs von Orior insgesamt. Ausserhalb von Deutschland ist Casualfood seit 2006 am Flughafen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana präsent.

Auch die Profitabilität des deutschen Take-away-Anbieter sei etwas besser als jene des Gesamtunternehmens, sagte Demarmels. Die Ebitda-Marge liege aber etwas unter jener des Convenience-Geschäfts von Orior.

Preis nicht bekannt

Zum Übernahmepreis wurden keine Angaben gemacht. Die Finanzierung erfolge aus eigenen Mitteln sowie aus bestehenden Fremdfinanzierungslinien, sagt Finanzchefin Ricarda Demarmels.

Die Analysten von Vontobel (VONN 70.4 -0.21%) und der ZKB schätzen, dass Orior für den 35-%-Anteil 30 bis 35 Mio. € bezahlen muss. Patrik Schwendimann von der ZKB geht davon aus, dass es auch für die Aufstockung der Beteiligung im nächsten Jahr keine Kapitalerhöhung braucht, sondern dass diese mit dem guten Cashflow finanziert werden kann. «Mit der Übernahme erschliesst sich Orior eine weitere attraktive Wachstumsnische», kommentierte er den Deal insgesamt.