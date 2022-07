Osteuropa leidet unter dem Krieg

Die Länder in der östlichen EU haben gute Chancen, in diesem Jahr vorerst eine Wirtschaftskrise zu vermeiden. Gleichwohl bekommen sie die Folgen des Kriegs in der Ukraine zu spüren, vor allem könnte die steigende Inflation zur Jahreswende zu einem noch stärkeren Problem werden. Zu diesem Schluss kommen die Forscher des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) in ihrer Sommerprognose, die sie am Mittwoch vorstellten.

«Trotz hoher Inflation, Energiekrise, Lieferkettenproblemen und nachlassender Dynamik in der Industrie sollten sie heuer eine Rezession vermeiden können und im Schnitt mit 3,3% wachsen», schreiben die Forscher. Dies wäre mehr als im Euroraum und leicht stärker als in der Frühjahrsprognose. Nächstes Jahr könnten es dann 3,2% werden. Dabei würden auch Konjunkturprogramme stützend wirken.

Inflationsschock belastet

Selbst wenn die östlichen EU-Länder vom Preisschock infolge des Krieges getroffen werden, wird der private Konsum die Hauptstütze der Konjunktur sein. Der Export schwächelt dagegen. Die Forscher registrieren, dass im Mai in der gesamten beobachten Region, also auch auf dem Westbalkan, in der Türkei und fünf Ländern der Ex-Sowjetunion die Inflation auf mehr als 10% gestiegen sei. Die Ausnahme ist bislang Slowenien.