Osteuropa wächst schneller als der Westen

Die Länder im östlichen Europa werden in diesen Wochen hart von der Pandemiewelle getroffen: Ein Grund liegt darin, dass der Impffortschritt deutlich hinter dem im Rest des Kontinents zurückbleibt, auch weil die Einwohner an den Impfstoffen und ihren Regierungen zweifeln. Die wirtschaftlichen Folgen der Welle treffen allerdings auf eine Region, deren konjunkturelle Aussichten sich in diesem Jahr deutlich verbessert haben.

Die Schwere der Pandemiewelle zeigt sich in den Ansteckungen und vor allem in den Todesfällen. Die Osteuropabank EBRD stellte Anfang Dezember fest, dass die täglichen Covid-19-Todesfälle in den von ihr betreuten Regionen pro eine Million Einwohner im November 2021 viermal höher waren als im weiter entwickelten Europa.