Pakistan wird zum Brennpunkt Asiens

Erst die Briten, danach die Sowjets und schliesslich die USA haben während der vergangenen zweihundert Jahre versucht, in Afghanistan nach ihren Vorstellungen für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Sie alle sind gescheitert. Ein rückständiges, unterentwickeltes Land hat die jeweils mächtigsten Imperien zum schmählichen Abzug gezwungen.

Zum Autor Urs Schoettli ist freier Publizist in Tokio.

Nun befindet sich die Weltpolitik wegen des Entscheids von Präsident Joe Biden, die amerikanischen Truppen im kommenden Herbst aus Afghanistan abzuziehen, am Hindukusch ein weiteres Mal an einer schicksalshaften Wegscheide. Betroffen sind in erster Linie die Afghanen und die Nachbarstaaten, besonders Pakistan, doch auch die weitere Region wird in Mitleidenschaft gezogen werden, falls global operierende Terrorgruppen in Afghanistan logistisch attraktive Freiräume finden.

Präsident Biden begründet den Abzug aus Afghanistan mit dem Argument, dass es nicht zu Washingtons Aufgaben gehöre, in der weiten Welt Staatenbildung zu betreiben. In der Tat sind die USA mit ihrem Vorhaben, fremden Völkern eine westlich geprägte Demokratie zu verpassen, wiederholt gescheitert; sie haben dafür einen aus der Sicht der gegenwärtigen Regierung inakzeptabel hohen Preis an Menschenleben und materieller Hilfe bezahlt.

Afghanistan ist Pakistans Hinterhof

Die Welt muss sich bewusst sein, dass mit dem Abzug der USA und ihrer westlichen Verbündeten das Afghanistanproblem nicht gelöst ist. Weitherum wird erwartet, dass sich die Regierung in Kabul nicht lange gegen die Taliban wird behaupten können. Auf jeden Fall werden Instabilität und höchstwahrscheinlich Brutalität diesen zerbrechlichen Teil Südasiens auf Jahre hinaus plagen.

Auch in den vom Geschehen weit entfernten westlichen Kapitalen wird man gut daran tun, den wichtigsten Frontstaat, Pakistan, genau im Auge zu behalten. Islamabad spielt in Afghanistan mit hohem Einsatz. Die pakistanische Regierung betrachtet das Nachbarland als seinen Hinterhof, sieht sich aber auch in den eigenen nordwestlichen Stammeslanden durch die endemische Unrast in Afghanistan herausgefordert.

Pakistan wurde 1947 im Verlauf des Abzugs der britischen Kolonialmacht als Heimat der subkontinentalen Muslime geschaffen. Schon ein Jahr nach der Unabhängigkeit starb der Staatsgründer Muhammad Ali Jinnah, und fortan sollte der junge Staat von politischer Instabilität heimgesucht werden, dies unter mehreren Militärregimes. 1971 brach Pakistan auseinander, der östliche Teil errang als Bangladesch die Unabhängigkeit. Die Vorstellung, dass allein auf religiöser Identität ein solider nationalstaatlicher Zusammenhalt von ethnisch und kulturell sehr unterschiedlichen Völkerschaften gesichert werden kann, scheiterte dramatisch.

Islamabad ist überfordert

Auch heute ist der innere Zusammenhalt Pakistans prekär. Im Wesentlichen dominieren die zwei zahlenmässig stärksten Volksgruppen, die Pandschabi und die Sindhi. In der an Iran und Afghanistan grenzenden Provinz Belutschistan gibt es seit Jahren zuweilen auch gewaltsame Bestrebungen nach Sezession. Notorische Unrast plagt den Nordwesten mit seinen zersplittertem Stammesherrschaften. Während der britischen Zeit hatte dieser «wilde Westen» nie unter der kolonialen Zivilverwaltung gestanden.

Es ist kein Geheimnis, dass während der sowjetischen und der amerikanischen Präsenz in Afghanistan der Nordwesten Pakistans den Taliban und anderen extremistischen Gruppen als Hinterland diente, sei es, weil Islamabad dieses Treiben aus Eigeninteresse duldete oder gar förderte, sei es, weil die Zentralregierung in Islamabad die Dinge schlicht nicht unter Kontrolle zu bringen vermochte.

Gründervater Jinnah war ein welterfahrener Politiker gewesen, der sein Rechtsanwaltsexamen im hoch angesehenen Londoner Lincoln’s Inn absolviert hatte. Wie der Grossgrundbesitzer-Clan der Bhuttos hatte auch Jinnah, der eine mondäne Frau aus Bombays Gemeinschaft der Parsen geheiratet hatte, nichts am Hut mit einem fundamentalistischen Islam. Zwischen den weltgewandten und wohlhabenden Oberschichten und den grossen Massen der Pakistani, die in verschiedenen Auslegungen des Islams ihr Heil und in der Religion ihre Würde finden, klaffen Welten.

Unterentwickelt – doch im Besitz von Atombomben

Anders als das benachbarte Indien führte Pakistan nach der Unabhängigkeit keine umfassende Landreform durch. Auch vollzog Islamabad keine umfassende Industrialisierung, wie sie in mehreren indischen Regionen gelungen ist. Dies alles hatte zur Folge, dass der Wohlstand in Pakistan auf wenige Familien beschränkt ist und für die breite Bevölkerung, einschliesslich der städtischen Mittelschichten, die Möglichkeiten zum gesellschaftlichen Aufstieg eng begrenzt sind. Im Wesentlichen dient hierzu vor allem die Armee, wo man aufgrund von Leistungen und Verdiensten Karriere machen kann.

Die aus dieser Lage resultierenden sozialen Spannungen machen sich einheimische und teilweise auch ausländische Fundamentalisten für ihr Treiben zunutze. So scheint es in Pakistan eine Kohabitation von Geheimdienst, Sicherheitskräften, Politikern und Wirtschaftsvertretern mit Islamisten einerseits und Terroristen andererseits zu geben. Im Vordergrund steht dabei die Rivalität mit dem Erzfeind Indien, aber auch die Verbindungen zu islamistischen Bewegungen in Nahost und in Zentralasien. Angesichts der Tatsache, dass Pakistan über ein ansehnliches Arsenal von Atomwaffen verfügt, keine sehr beruhigende Perspektive.

In dieser explosiven Situation wirken zudem seit einigen Jahren auch noch die Chinesen mit. Dass Peking an Pakistan interessiert ist, liegt auf der Hand. Zunächst operieren die Chinesen nach dem Prinzip, dass es dienlich ist, den Hauptfeind des Rivalen Indien als Bündnispartner zu haben. Dies sorgt dafür, dass Neu Delhi stets mit dem Szenario eines Zweifrontenkriegs rechnen muss. Sodann gehört der Indische Ozean zu den geopolitischen Schwerpunkten von Chinas Sicherheitspolitik. Besonders interessant ist, dass Pakistan am Eingang zur Strasse von Hormus liegt, die in den Persischen Golf führt. Durch diese Meerenge verlaufen wichtige Handelsströme, für China wie für die ganze Welt.

Peking wartet auf das Vakuum

Obschon China im eigenen Land gegen Muslime, vor allem gegen die Uiguren, mit extremer Brutalität vorgeht, scheint dies die Beziehungen zur Führung der Islamischen Republik Pakistan nicht zu belasten. Die Stimmung unter der einfachen Bevölkerung mag jedoch eine andere sein; Anschläge auf chinesische Geschäftsleute und Diplomaten deuten auf eine schwelende antichinesische Haltung hin. Ein Brennpunkt diesbezüglich ist die Provinz Belutschistan, wo Chinesen ins Kreuzfeuer zwischen pakistanischen Sicherheitskräften und separatistischen Belutschi geraten sind. In dieser Provinz liegt die wichtige Hafenstadt Gwadar, die eine zentrale Funktion im chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor einnimmt. Dieser wiederum ist Teil von Pekings ambitiöser Road-and-Belt-Initiative.

China ist aber auch am Machtvakuum interessiert, das durch den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan geschaffen wird. Mit Sicherheit werden die Chinesen die Fehler der Briten, der Sowjets und der Amerikaner nicht wiederholen und sich nicht in der Befriedung dieses zerstrittenen Landes engagieren. Vielmehr betrachtet Peking den Abzug der USA in einem übergeordneten Kontext als Minderung des Einflusses von Washington in Islamabad. Hier steht China nun bereit, neue geostrategische Schritte einzuleiten, die mit Zentral- und Südasien zu tun haben – dafür ist Afghanistan als Hinterland und Landbrücke besonders interessant.