Panalpina-Aktionär begrüsst Kaufangebot

Die kalifornische Investmentgesellschaft Franklin Templeton hält knapp 3% der Aktien an Panalpina. Sie ist damit die viertgrösste Aktionärin des Basler Logistikers und wäre einem Verkauf an die dänische DSV wohl nicht abgeneigt. Das geht aus einer Antwort von Ed Lugo, Portfoliomanager von Franklin Templeton, an «Finanz und Wirtschaft» hervor. Lugo teilt mit: «Das unaufgeforderte Angebot von DSV für Panalpina macht ökonomisch für alle involvierten Parteien Sinn.»

Er begründet das zum einen damit, dass das Synergiepotenzial für DSV ziemlich gross wäre, manche schätzten einen Betrag von rund 300 Mio. Fr. Zudem wären das Management von Panalpina und der grösste Aktionär, die Ernst-Göhner-Stiftung, Teil eines wachsenden Geschäfts mit Skalenvorteilen, so Lugo. Diese würden in der langen Frist beiden nützen.

Effizienzdruck bewirkt Branchenkonsolidierung

Der Portfoliomanager argumentiert, dass der Frachttransport in der Zukunft effizienter werde. Das bedeute, dass Skaleneffekte immer wichtiger würden, um zu überleben. «Kunden aller Grössen sind preissensitiv, und der Wettbewerb wird härter», sagt Lugo. Das bedeute, dass es auch dann irgendeine Form von Konsolidierung brauche, wenn Panalpina allein bleibe. «Entweder wird Panalpina andere Unternehmen aufkaufen oder selbst zu einem späteren Zeitpunkt aufgekauft werden.»

Ed Lugo hält fest, nicht zu handeln, würde den Druck auf Panalpina erhöhen, da grössere Unternehmen weiterhin Marktanteile und Skaleneffekte gewännen. Er teilt mit: «Wir sind zuversichtlich, dass das Management alle Optionen in Betracht zieht.»

Profitabilitätsschwäche rächt sich

Franklin Templeton war in den vergangenen Monaten mit Kritik an der finanziellen Performance von Panalpina in die Öffentlichkeit getreten. Das Unternehmen leidet wegen einer veralteten IT seit Jahren unter einer mangelhaften Profitabilität. Der versprochene Turnaround hat sich immer wieder verzögert. Ein Zusammengehen mit einer anderen Gesellschaft hat Panalpina aber bis zuletzt abgelehnt. Sie wollte in der bevorstehenden Konsolidierung des Logistiksektors selbst akquirieren, statt übernommen zu werden. Auch der zweit- und der drittgrösste Aktionär, die amerikanische Artisan und die schwedische Cevian, hatten zuletzt Kritik an Panalpina geäussert. Zum Übernahmeangebot von DSV wollen sie nun aber nicht öffentlich Stellung nehmen. Bei beiden heisst es: «Kein Kommentar.»

Auch die Ernst-Göhner-Stiftung, die mit 46% den Löwenanteil der Panalpina-Aktien hält, äussert sich nicht zu dem unverbindlichen Kaufangebot. Die Stiftung galt bislang als Bollwerk gegen einen Verkauf. Auf Nachfrage teilt ein Sprecher lediglich mit, die Statuten würden einen Verkauf des Panalpina-Anteils nicht grundsätzlich ausschliessen.