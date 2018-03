Panalpina fährt höheren Seefracht-Verlust ein

(AWP) Der Transport- und Logistikkonzern Panalpina (PWTN 137 -5.78%) hat im Geschäftsjahr 2017 mehr umgesetzt und verdient. Der Nettoumsatz stieg um 6,5% auf 5,53 Mrd. Fr. Der aussagekräftigere, um die volatilen Frachtpreise bereinigte Bruttogewinn sank allerdings um 2% auf 1,4 Mrd. Fr.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 2013 2014 2015 2016 2017 Nettoumsatz 6758 6707 5855 5196 5533 Rohertrag (Bruttogewinn) 1561 1586 1474 1425 1398 - Veränderung in % +6,6 + 1,6 - 7,1 -3,3 -1,9 Ebitda 120 174 168 132 146 Ebitda, bereinigt 161 174 168 160 146 - Veränderung in % 33 8 - 3,2 -5,2 -8,4 Betriebsgewinn (Ebit) 48 117 117 82 103 Betriebsgewinn (Ebit) berein. 108 117 117 110 103 - Veränderung in % 220 8 - 0,4 -6,2 -6,0 - in % des Rohertrags 6,9 7,3 7,9 7,7 7,4 Gewinn 11,7 86,5 88,2 52,3 57,5 Gewinn bereinigt 71,7 86,5 88,2 80,2 57,5 - Veränderung in % 108 21 + 2,0 -9,0 -28,3 Bilanz per 31.12. Bilanzsumme 1949 1930 1728 1661 1839 Flüssige Mittel (netto) 343 372 392 389 311 Eigenkapital 709 733 641 608 608 - Eigenkapitalquote in % 36 38 37 37 33