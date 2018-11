Panalpina-Präsident beugt sich dem Druck

(AWP/CP) Panalpina-Verwaltungsratspräsident Peter Ulber gibt sein Amt ab. Ulber stehe an der nächsten Generalversammlung vom 9. Mai 2019 nicht zur Wiederwahl zur Verfügung, teilte der Logistikkonzern am Montagabend in einem Communiqué mit.

«Die Entscheidung ist im besten Interesse von Panalpina (PWTN 125.1 5.93%) und allen Anspruchsgruppen», sagt Ulber in der Mitteilung: «Den langfristigen Zielen wird mit der Wahl eines unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrates am besten gedient.»

Milliardenerbe Die Ernst-Göhner-Stiftung (EGS) ist mit ihrem Milliardenvermögen eine der bedeutendsten von 13'000 gemeinnützigen Stiftungen der Schweiz. Das Ziel der Hauptaktionärin von Panalpina ist, durch eine aktive Bewirtschaftung und einen langfristigen Anlageansatz einen möglichst stabilen Ertrag zu erwirtschaften. Ein wesentlicher Teil des Kapitals steckt in Beteiligungen an privaten und kotierten Unternehmen in der Schweiz (vgl. Tabelle). Die EGS hat seit ihrer Gründung 1957 für rund 26'000 Projekte mehr als 500 Mio. Fr. ausgeschüttet, in Kultur, Bildung und Wissenschaft, Sozialem und Umwelt.



Das mit Abstand grösste Aktivum ist die Beteiligung von 46% an Panalpina. Sie ist derzeit knapp 1,4 Mrd. Fr. wert. Es war die letzte Beteiligung, die Stifter Ernst Göhner 1969 vor seinem Tod noch einbrachte. Im Herbst 2005 wurde die Mehrheit der Panalpina-Aktien kotiert, um das EGS-Vermögen breiter zu streuen.



Der zweite Schwerpunkt der Stiftung sind Immobilien, die in der Seewarte-Gruppe zusammengefasst sind. Es handelt sich mehrheitlich um Wohnliegenschaften im Grossraum Zürich/Zug.



Der Unternehmer Ernst Göhner gründete die Stiftung 1957. Er zählte zu den Schweizer Wirtschaftspionieren des 20. Jahrhunderts und war mit Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler befreundet. Mit Engagements im Bau- und Immobiliengeschäft wurde er zum Milliardär. Sein zusammen mit dem Architekten Gottfried Schindler entwickeltes Elementbausystem ermöglichte ein effizienteres Bauen nach dem Weltkrieg.



Ernst Göhner starb 1971 ohne direkte Nachkommen. Sein Vermögen hatte er zu Lebzeiten der EGS vermacht. Die Göhner-Gruppe verkaufte er kurz vor seinem Tod an die Elektrowatt.

Ulber ist nicht nur Präsident des Verwaltungsrats, sondern auch im Stiftungsrat der Ernst-Göhner-Stiftung, die 46% der Aktien von Panalpina hält. Gleichzeitig ist Stiftungspräsident Beat Walti Vizepräsident im Verwaltungsrat.

Mit dem Rücktritt verbessere Panalpina die Corporate Governance. Die Ankündigung von Ulbers Rücktritt stehe im Einklang mit der bereits kommunizierten Verpflichtung, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen, schrieb Panalpina weiter. Der Vergütungs- und Nominierungsausschuss des Unternehmens werde einen gründlichen und zügigen Prozess für die Suche nach einem unabhängigen Präsidenten durchführen.

Die Zürcher Kantonalbank «begrüsst» den Entscheid von Ulber. Die Corporate Governance sei tatsächlich nicht ideal gewesen. Die Bank Vontobel (VONN 56.85 -0.96%) schreibt: «Das Ausscheiden von Ulber aus dem VR könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Panalpina ein Übernahmeziel wird.» Das denken auch etliche Investoren: Die Aktien notierten um 10.40 rund 8% höher als am Vortag.

Harsche Kritik von Grossaktionär

Vor knapp einem Monat hatte Grossaktionär Cevian, der aktivistische Asset-Manager, an Ulber kein gutes Haar gelassen und erneut den Rücktritt des Deutschen gefordert. «Es braucht einen neuen Chairman an der Spitze von Panalpina. Peter Ulber ist untragbar», hatte Cevian-Mitgründer Lars Förberg in einem Interview gesagt. Cevian hält 12,3% an Panalpina

«Wir haben bereits an der letzten Generalversammlung gegen seine Wiederwahl gestimmt.» Peter Ulber weigere sich seit Jahren, die notwendigen Massnahmen einzuleiten, um Panalpina wettbewerbsfähig aufzustellen. «Wir hatten lange viel Geduld. Die ist jetzt aufgebraucht», hatte der Cevian-Mitgründer gesagt.

Auch andere Grossaktionäre haben die Leistung kritisiert. Gegenüber «Finanz und Wirtschaft» sagte erst letzte Woche David Samra vom Fondsmanager Artisan, der 14,5% der Aktien hält: «Es zeigt sich seit mehr als zehn Jahren, dass die Corporate-Governance-Strukturen ungeeignet und nicht wirksam sind.»

Ulber von Schärfe der Kritik überrascht

Ulber seinerseits hatte sich überrascht gezeigt von der Schärfe der an ihn gerichteten Rücktrittsforderung. «Ich nehme diese doch sehr vehement vorgebrachte Kritik sehr ernst», hatte er ebenfalls in einem Interview gesagt.

Zu den Vorwürfen, Panalpina sei in den vergangenen Jahren hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagte er: «Die Performance ist sicherlich nicht da, wo wir sie uns wünschen.» Die Kritik sei «in mehreren Punkten auch berechtigt».

Gleichwohl seien signifikante Fortschritte erzielt worden. Und die Ziele seien klar definiert und auch kommuniziert worden. «Wir wissen, wo wir die Profitabilität verbessern können.» Der Handlungsbedarf sei also eruiert. «Nun müssen wir natürlich liefern.» Der Knackpunkt sei die IT.