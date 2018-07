Panalpina bleibt ein Versprechen

Panalpina-Aktionäre müssen auch dieses Jahr hohe Kursschwankungen verkraften. Notierten die Titel im Januar auf einem Mehrjahreshoch von 165 Fr., fielen sie im März bis auf 118 Fr. zurück.

Nun werden sie unterhalb der Mitte dieser Bandbreite gehandelt. Der am Dienstag veröffentlichte Halbjahresbericht liefert wenig Anhaltspunkte, dass der Börsenkurs des Frachtspediteurs bald auf den höheren Wert zurückkehrt.

In den ersten sechs Monaten stieg der Rohertrag (Umsatz minus Frachtaufwand) 10,6%. Dabei gelang es Panalpina (PWTN 131 -5.55%), die Betriebskosten leicht zu senken. Dadurch stieg der operative Gewinn auf Stufe Ebit 30%. Das sieht beeindruckend aus, doch im Vorjahressemester war er deutlich ­gesunken. Das aktuelle Ebit-Niveau von 55 Mio. Fr. liegt denn auch 10% unter den Werten von 2015 und 2016.

Wegen eines höheren Finanzaufwands stieg der Gewinn mit gut einem Fünftel weniger als der Ebit. Auch hier gilt: Das Niveau ist im Mehrjahresvergleich niedrig.

Erneut stellt sich die Frage, ob die Gewinnschätzungen von Analysten für 2018 und mithin für 2019 nicht zu hoch sind. Im ersten Semester resultierte ein Gewinn je Aktie von 1.56 Fr. Um die vorausgesagten 4 Fr. zu erreichen, müsste Panalpina im zweiten ein Effort gelingen, auf den die Investoren seit Jahren warten.

Nur ein Gewinnträger

Von drei Divisionen trägt nur eine sub­stanziell zum Gewinn bei: die Luftfracht. Ihr Ebit stieg fast 37% auf 53,4 Mio. Fr. Gemessen am Rohertrag nahm die Marge von 13,3 auf 15,1% zu. Ziel ist, bis 2020 einen Wert von 25% zu erreichen. Das scheint je länger, je mehr ambitioniert zu sein.

Die Division Logistik produziert zwar keine hohen Verluste mehr wie noch vor fünf Jahren. Doch mit knapp 7 Mio. Fr. in sechs Monaten ist ihr Beitrag zum Gesamtergebnis bescheiden.

Das aktuelle Kursniveau von Panalpina lässt sich nur rechtfertigen, wenn im ­Seefrachtgeschäft ein dauerhafter Turnaround gelingt. In den vorhergehenden sechs Quartalen schrieb die Division bloss ein einziges Mal einen Gewinn auf betrieblicher Ebene.

IT-Projekt kommt voran

Nun schaffte es das Unternehmen im zweiten Quartal 2018, die Gewinnschwelle erneut knapp zu überschreiten. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob es sich wie im vergangenen Jahr um ein einmaliges Aufbäumen handelt. Das mittelfristige Ziel, eine Marge von 20% zu erreichen, ist unter den herrschenden Rahmenbedingungen im Seefrachtgeschäft nicht mehr realistisch.

Die Profitabilitätsziele von Panalpina stehen und fallen mit dem neuen SAP-­Informatiksystem, dessen Implementierung etwa zwei Jahre hinter dem ursprünglichen Fahrplan liegt. Die Implementierung sei auf gutem Weg, erläuterte CEO Stefan Karlen an einer Telefonkonferenz. Unter den grossen Märkten ist die IT in Deutschland und teilweise den USA einführt.

Noch ist in den Zahlen kein wesentlicher Effekt auf die Produktivität zu sehen. Bis zum Jahresende folgt China. Danach werden etwa 60% der Transaktionen über eine transparentere und effizientere Plattform abgewickelt, die Implementierungs- und Amortisationskosten sinken bzw. fallen weg. Beides zusammen müsste 2019 den Gewinn ankurbeln.

Warten auf den Durchbruch

Der Ausblick des Managements auf das zweite Halbjahr liefert noch keine Hinweise auf die grosse Wende. Auch 2018 wird Panalpina der entscheidende Durchbruch verwehrt bleiben.

Zu diesem Schluss gelangten offenbar auch Investoren: Die Aktien büssten am Dienstag nach anfänglichem Kursgewinn bis zu 5% ein.

Interessant der Vergleich mit der Konkurrenz an der Schweizer Börse: Die Titel von Ceva Logistics (CEVA 21.3 -2.29%) sanken vorübergehend 3% auf ein neues Tief von 21 (Emissionspreis 4. Mai: 27.50) Fr., während Kühne + Nagel (KNIN 154.8 2.25%) zeitweise mehr als 2,5% im Plus lagen. Die Präferenzen der Anleger sind klar.

Was bringen K+N und Ceva? Ausser Panalpina haben Investoren an der Schweizer Börse im Transportlogistiksektor Kühne + Nagel (K+N) und seit dem 4. Mai Ceva Logistics zur Auswahl. Branchenleader K+N veröffentlicht das Halbjahresresultat am Donnerstag. In den ersten drei Monaten steigerte K+N die Nettoeinnahmen und den Gewinn rund 12%, obschon der Ertrag je transportierte Einheit erneut sank. Für das zweite Quartal sind ähnliche Werte zu erwarten.



Für das Gesamtjahr rechnen die Finanzanalysten mit einem Rohertrag von 7,95 Mrd. Fr. (+13%) und einem Gewinn von 1,05 Mrd. (+7%). Die Aktien notieren rund 15% unter dem Jahres- bzw. Allzeithoch. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 hat sich die Bewertung im langjährigen Durchschnitt eingependelt. Wird die Dividende für 2018 wie erwartet erhöht, winkt eine Rendite von rund 4% gemessen am aktuellen Kurs.



Ceva Logistics ist aus anderem Holz geschnitzt. Der Börsenneuling hat seine Stärke in der Kontraktlogistik, während die Luft- und die Seefracht im Konkurrenzvergleich Aufholbedarf haben. Der Gang an die Börse hat Ceva 1,2 Mrd. Fr. Mittel verschafft, die zum Abbau der hohen Verschuldung verwendet wurden. Die bisherigen Aktionäre – Fonds aus den USA – haben keine Aktien verkauft, ihre Beteiligung wurde durch die neuen Titel erheblich verwässert.



Ceva will den Umsatz währungsbereinigt 4 bis 5% pro Jahr steigern, was im ersten Quartal gelungen ist. Zudem strebt das von Baar/Kanton Zug aus geleitete Unternehmen an, den Betriebsgewinn Ebitda mehr als 10% p. a. zu steigern. Am 31. Juli wird der Halbjahresausweis zeigen, ob Ceva immer noch auf gutem Weg ist. Nötig wäre es. An der Börse überwiegt bislang die Skepsis. Die Aktien notieren rund 20% unter dem (niedrig angesetzten) Emissionspreis.



Gemäss Bloomberg verfolgen fünf Finanzanalysten Ceva regelmässig. Vier von ihnen empfehlen die Aktien zum Kauf, mit einem Zwölfmonate-Kursziel von etwas über 30 Fr. im Durchschnitt.

Kühne kassiert Die Kühne Holding des deutschen Unternehmers Klaus-Michael Kühne verkauft ihre Beteiligung von 20% am Hamburger Schienenlogistiker VTG. Käufer ist Morgan Stanley Infrastructure Partners. Das Investmentvehikel der US-Grossbank offeriert 53 € je VTG-Aktie, womit das deutsche Schienenlogistikunternehmen mit 1,5 Mrd. € bewertet wird. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete VTG einen Umsatz von 1 Mrd.€ und einen Betriebsgewinn (Ebitda) von 343 Mio. €. Die Aktien wurden am Dienstag zu 54.10 € (+12% seit Freitag) gehandelt. Der Markt spekuliert also auf ein höheres Angebot.



Die private Kühne Holding wird 300 Mio. € lösen, fast doppelt so viel, wie sie vor zwei Jahren bezahlt hat. Sie kaufte das Paket Wilbur Ross ab, dem heutigen US-Finanzminister. Ihr Haupt-Asset ist eine Beteiligung von 53,3% am Frachtspediteur Kühne + Nagel (vgl. Kasten links), die 9,7 Mrd. Fr. wert ist. Dazu kommen ein 20%-Engagement an der kotierten Reederei Hapag-Lloyd (Wert 1,2 Mrd. €) sowie Hotels und Immobilien.

