Panalpina verbessert sich deutlich

Das operative Geschäft von Panalpina hätte in den vergangenen Wochen beinahe in Vergessenheit geraten können. Der Kurs der Aktien basiert längst nicht mehr auf den fundamentalen Zahlen, sondern ist von Spekulationen über die Zukunft des Unternehmens getrieben. Dennoch sind die Geschäftszahlen für Panalpina relevant. Der Logistiker muss zeigen, dass der eigenständig angestrebte Turnaround in Reichweite ist. Die Zahlen, die Panalpina nun vorgelegt hat, liegen auf Stufe Umsatz leicht über den Erwartungen, beim Reingewinn aber darunter. Wie Kühne + Nagel litt auch das Basler Unternehmen unter den abflauenden Märkten. Positiv ist, dass das Unternehmen in der lange unrentablen Seefracht auf Stufe Ebit nur noch im ersten Quartal rote Zahlen schrieb – was jedoch reichte, um den Betriebsgewinn über das gesamte Jahr in den negativen Bereich zu ziehen. Die hohen Effizienzgewinne, die sich Panalpina von der neuen IT-Plattform verspricht, sind erst ansatzweise sichtbar. Ob das reicht, um die eigene Turnaround-Story glaubhaft zu machen, ist fraglich.