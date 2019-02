Tauziehen um Panalpinas Zukunft

Agility oder DSV (DSV 534.2 2.02%), Kuwait oder Dänemark? Der Panalpina-Verwaltungsrat muss zwei Szenarien prüfen. Im einen Fall würde der Logistiker von DSV aus Dänemark für nunmehr 4,3 Mrd. Fr. übernommen, im anderen würde er sich mit der kuwaitischen Agility zusammentun – wie genau, ist unklar.

Dass zwei Namen aus dem Logistiksektor im Rennen sind, hat sich erst am Freitag bestätigt. Der Panalpina-Verwaltungsrat informierte über Gespräche «in einer frühen Phase» mit der kuwaitischen Agility. Das Unternehmen will «potenzielle strategische Möglichkeiten» ausloten.

Gerüchte gab es bereits zuvor. Panalpina-CEO Stefan Karlen hatte sich am Mittwoch im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» nicht zum Thema Agility äussern wollen. Er bekräftigte aber die Haltung, dass Panalpina (PWTN 156.1 4.77%) die Rolle des Konsolidators einnehmen will: «Wir haben bei unserer IT und unseren Prozessen sehr grosse Fortschritte gemacht. Das versetzt uns in die Lage, organisch und anorganisch zu wachsen», sagte er.

Nur Verhandlungstaktik?

Nach Ansicht des Panalpina-CEO könnte das Unternehmen auch Transaktionen von ähnlicher Grösse stemmen wie Panalpina selbst – Agility wäre ein solches Unternehmen. «Es gibt verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten.» Mit der vergangenen November begebenen Anleihe habe Panalpina gezeigt, auch bei Fremdkapitalgebern anerkannt zu sein.

Dabei ist nicht klar, wie ernsthaft Panalpina das Thema Agility tatsächlich verfolgt. Es könnte lediglich Verhandlungstaktik sein und rief am Freitag prompt eine Reaktion von DSV hervor. Mitte Januar hatten die Dänen ein Angebot über DSV-Aktien und Barmittel gemacht, das seinerzeit 170 Fr. je Titel oder insgesamt rund 4 Mrd. Fr. wert war. Doch seit 6. Februar offeriert der Logistiker 180 Fr. in bar, wie er nun bekanntgegeben hat. Das entspricht einem Vielfachen von 24, gemessen am Unternehmenswert zu dem für 2018 geschätzten Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda).

«Grundlegend verschieden»

Das Panalpina-Management dürfte die Variante Agility bevorzugen. Denn in diesem Szenario sind seine Positionen weniger gefährdet. Entsprechend könnte sich folgende Aussage von CEO Stefan Karlen gegenüber «Finanz und Wirtschaft» interpretieren lassen. «Panalpina und DSV sind grundlegend verschieden. Ich glaube, dass wir unsere Ziele in eigener Regie erreichen könnten», sagte er.

Bestätigt hat sich am Freitag, dass Soziales in den Verhandlungen zwischen DSV und Panalpina eine Rolle spielt. Gemäss DSV hatte Panalpinas Verwaltungsrat unter anderem Zugeständnisse punkto Arbeitsplätze und «Erbe von Panalpina» gefordert. DSV wäre zu einem Entgegenkommen in solchen Fragen grundsätzlich bereit, verlautete aus dem Unternehmen.

Als Konsolidator geeignet?

Panalpinas Arbeitsplätze – 630 von rund 14 000 in der Schweiz – sind nicht zwingend sicherer, wenn der Konzern selbst akquiriert. «Der Standort Schweiz ist für Panalpina sehr wichtig und hat unsere Kultur geprägt. Man muss bei einer Übernahme oder einem Merger aber prüfen, was das Beste von beiden Unternehmen ist und welche Kompetenzen Panalpina bei einer solchen Transaktion gewinnen kann», so der Panalpina-CEO. Und: «Bei Fusionen und Übernahmen gibt es immer gewisse Überschneidungen.»

Analysten haben Bedenken, ob Panalpina passend aufgestellt ist, um selbst als Konsolidator aufzutreten. So ist die Implementierung der neuen IT-Plattform erst zur Hälfte vollzogen. Die Vorstellung, Panalpinas IT sei bereit für die Integration eines anderen Unternehmens, sei «fantasievoll, um es milde auszudrücken», schrieb Berenberg.

Wenig M&A-Erfahrung

Auch hat das Unternehmen keine Erfahrung in grossen M&A-Projekten. Panalpina habe zuletzt nur kleinere, ergänzende Zukäufe durchgeführt und habe kaum Corporate-Finance-Wissen im Unternehmen. Ein grösseres Ziel in Angriff zu nehmen, wäre «riskant», betonte Berenberg, und würde von den meisten Aktionären wahrscheinlich abgelehnt. Es sei «höchst fragwürdig, wie Panalpina eine Integration ohne weitere Komplikationen stemmen könnte», meinte auch RBC.

Basierend auf den verfügbaren Informationen würde ein Deal mit DSV industriell Sinn machen und wäre attraktiv. Die kombinierten Unternehmen könnten in der Luftfracht ganz vorne mitspielen und in der Seefracht etwa auf Augenhöhe mit Kühne + Nagel (KNIN 138.4 0.58%). In der Frachtlogistik entstünde eine neue Nummer drei. DSV ist seit ihrer Gründung 1976 stark akquisitorisch gewachsen. Sie gilt als schnell und effizient in der Integration von Unternehmen, auch was die IT angeht.

Margenstarke DSV

Die margenstärkere DSV hat das Ziel, die Profitabilität der Zukäufe auf das eigene Niveau zu heben. Die Dänen kamen 2018 auf eine Konversionsrate (Ebit gemessen am Bruttogewinn) von 31%. Panalpina ist davon weit entfernt und strebt – für 2020 – 25% in der Luftfracht, über 15% in der Seefracht und 5% in der Logistik an. DSV rechnet im Fall einer Transaktion für das zweite Jahr mit einer positiven Auswirkung auf den Gewinn pro Aktie.

Das Thema Agility könnte das Aktionariat von Panalpina weiter spalten. Die Ernst-Göhner-Stiftung (46% Anteil) hatte sich gegen die erste Offerte von DSV ausgesprochen. Aktuell hält sich die Stiftung zurück und ­äussert sich nicht. Artisan Partners und Cevian (je 12%) sowie Franklin Templeton (3%) hatten das Interesse von DSV begrüsst.

Heftige Kritik von Artisan und Franklin Templeton

Nun hagelt es heftige Kritik. Ein Zusammenschluss mit Agility würde ein «massives finanzielles Risiko» darstellen, sagte David Samra von Artisan Partners am Freitag zu «Finanz und Wirtschaft». Es gebe keinen Beweis, dass Panalpina mit erhöhter Komplexität umgehen könne. «Aus unserer Sicht ist es die Corporate Governance der Stiftung, die das Management von Panalpina vor den Marktkräften geschützt hat.» Die Stiftung hätte stärker von einem erfolgreichen Unternehmen profitieren können, betonte er. Die US-Investmentgesellschaft ist seit mehr als zehn Jahren Panalpina-Aktionär.

Ähnlich äusserte sich Edwin Lugo von Franklin Templeton. Panalpinas IT-Plattform habe sich noch nicht bewährt. Ein Zusammengehen mit Agility würde die Komplexität erhöhen, hinzu kämen Verschuldung und / oder Verwässerung für Aktionäre im Rahmen einer solchen Transaktion. «Verwaltungsrat und Management wählen riskantere Optionen, die die meisten Aktionäre ablehnen würden.» Ein Deal mit DSV wäre viel besser, so Lugo weiter. «Das wirft die Frage nach der wahren Motivation des Verwaltungsrates auf».

