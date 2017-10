Panalpina in unruhigen Gewässern

Nach neun Monaten ist gewiss: Die laufende Rechnungsperiode markiert einen klaren Rückschritt für Panalpina, zumindest was die Profitabilität betrifft. Nach vier Jahren mehr oder weniger stagnierender Gewinnzahlen wird der vergleichbare Überschuss 2017 trotz höherer Transportvolumen sinken.

An Volumenwachstum fehlt es nicht. Doch schon auf dieser Ebene hält das Basler Transport- und Logistikunternehmen nicht mit Kühne + Nagel (K+N) mit. Sowohl in der Luft- wie in der Seefracht ist Panalpina in den ersten neun Monaten bloss mit dem Markt gewachsen – der grössere Konkurrent erreicht zielgemäss doppelt so hohe Zuwachsraten.