Pandemie setzt Dividenden zu

55 Mrd. $ respektive 14% des Vorjahreswerts an Dividenden kostete die Coronapandemie die Aktionäre der grössten Unternehmen im dritten Quartal. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse der Investmentgesellschaft Janus Henderson unter den nach Börsenkapitalisierung 1200 grössten Unternehmen weltweit. Die Summe der Ausschüttungen betrug zwischen Juli und September 329,8 Mrd. $.

Damit fiel der Rückgang etwas weniger schlimm aus als im zweiten Quartal 2020. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, dass zuletzt in denjenigen Regionen Dividenden ausgeschüttet wurden, in denen sich diese als «belastbarer» erwiesen hätten, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Ein Drittel der betrachteten Unternehmen senkte oder strich die Ausschüttung an die Aktionäre. Gleichzeitig hätten aber einige die Dividende wieder aufgenommen.

Wegen der leichten Verbesserung hebt Janus Henderson die Prognose für das Gesamtjahr leicht an. Neu geht die Gesellschaft von einem Rückgang um 17,5% im besten Fall respektive von mehr als 20% im Worst-Case-Szenario aus. Zuvor hielt sie einen Rückgang um bis zu einem Viertel gegenüber 2019 für möglich.

Gerade mal halb so viel wie im dritten Quartal 2019 schütteten britische Unternehmen aus. Hier schenkten die Kürzungen der Ölkonzerne BP und Royal Dutch Shell sowie die vom Regulator geforderten Streichungen der Grossbanken ein. Auch in der Eurozone waren die Finanzinstitute gezwungen, die Dividende zurückzunehmen. Das wird sich auch auf die Summe für das Gesamtjahr auswirken. Dagegen stützte das unterdurchschnittliche Minus in den USA. Zwei Drittel der weltweiten Dividenden entfallen auf amerikanische Unternehmen. Noch besser lief es für Aktionäre chinesischer Gesellschaften. Diese schütteten etwas mehr aus als noch 2019.

Lediglich 1,8 Mrd. $ der Dividendensumme entfielen im dritten Quartal auf die Schweiz. Viele Unternehmen schütten hierzulande im Frühjahr aus. Zu den Ausnahmen gehörten – wegen des verschobenen Geschäftsjahres – Richemont sowie Kühne+Nagel, die ihre Dividende auf­geschoben hat. Beide kürzten infolge der Auswirkungen der Pandemie ihre Dividende gegenüber 2019. Allein darauf ist der Rückgang der im Index enthaltenen Schweizer Unternehmen um fast 30% ­zurückzuführen. Anders als in Resteuropa dürfen hiesige Banken ihre Dividende voll ausschütten – bei UBS und CS etwa steht bald die zweite Tranche an.