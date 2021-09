Pandemien und Fortschritt

Die letzten achtzehn Monate möchte wohl niemand noch einmal durchleben. Covid-19, Klimawandel und weltweite politische Entwicklungen haben dazu geführt, dass es Dutzenden Millionen Menschen mittlerweile physisch und finanziell schlechter geht. Die Nachrichten sind voll von Meldungen über erschreckend hohe Todesraten, Virusmutationen, Einschränkungen aufgrund der Pandemie, extreme Wetterbedingungen, wirtschaftliche Not, politische Konflikte und – nun auch noch – den Sturz der vom Westen unterstützten afghanischen Regierung.

Zur Autorin Anne O. Krueger ist Senior Research Professor für internationale Ökonomie an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University und Senior Fellow am Center for International Development der Stanford University.

Es gab massenhaft Schuldzuweisungen, aber auch zahlreiche Vorschläge für grundlegende Änderungen der wirtschaftlichen und politischen Strukturen. Viele Chinesen rühmen sich, dass das autoritäre System ihres Landes besser funktioniere als die Demokratien der Welt, und sie stehen damit nicht allein, denn scharfe Kritik am Westen kommt auch aus den eigenen Reihen.

Doch ungeachtet der Heftigkeit der aktuellen Misere scheint hinsichtlich der weit schlimmeren Lage der Dinge in der Vergangenheit kollektive Ignoranz oder Amnesie zu herrschen. Im Laufe der Geschichte ist es immer wieder zu Epidemien und Pandemien gekommen, aber keine wurde so rasch und zufriedenstellend bekämpft, wie dies jetzt mit den Mitteln der modernen Medizin gelungen ist. Selbst unter Berücksichtigung der unterschiedlichen geografischen und demografischen Folgen des Coronavirus ist es ein Faktum, dass die Menschen heute viel besser dran sind, als sie es gewesen wären, wenn diese Pandemie in früheren Zeiten aufgetreten wäre.

Enorme Verbesserungen

Man denke etwa an den Lebensstandard, der bis ungefähr zum Jahr 1800 überall extrem niedrig war, bevor er im Westen allmählich stieg. Erst um 1870 – also vor nur 150 Jahren – begann sich das Wirtschaftswachstum wirklich zu beschleunigen. Robert J. Gordon von der Northwestern University stellt dazu in seinem Buch «The Rise and Fall of American Growth» fest:

«Das Jahrhundert der Revolution in den Vereinigten Staaten nach dem Bürgerkrieg war nicht von politischen, sondern von wirtschaftlichen Fortschritten geprägt und befreite die Menschen aus einem nicht enden wollenden Alltag voller beschwerlicher händischer Arbeit, Schufterei im Haushalt, Dunkelheit, Isolation und frühem Tod. Nur hundert Jahre später hatte sich das tägliche Leben bis zur Unkenntlichkeit verändert.»

Zwischen 1870 und 2020 stieg die Lebenserwartung in den USA von etwa 45 auf 77 Jahre. Die Säuglingssterblichkeit sank von 215 pro tausend Geburten im Jahr 1880 auf weniger als sechs pro tausend Geburten im Jahr 2020. Diese erheblichen Fortschritte in der Lebensqualität waren das Ergebnis von Verbesserungen in den Bereichen Ernährung und öffentliche Gesundheit. Die Ernährungslage verbesserte sich nicht nur, weil das reale (inflationsbereinigte) Lohnwachstum eine bessere Ernährung ermöglichte, sondern auch, weil die Kühlung von Lebensmitteln, Innovationen bei der Haltbarmachung (beispielsweise Gemüsekonserven) und andere Erfindungen zu allen Jahreszeiten sicherere und nahrhaftere Lebensmittel boten.

Wirtschaftssystem schafft Anreize

Gleichzeitig spielten medizinische Fortschritte wie die Keimtheorie der Krankheiten, die Pockenimpfung und die Entdeckung des Penicillins eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Krankheiten und der Verringerung vorzeitiger Todesfälle. Zusätzliche Verbesserungen ergaben sich durch moderne Hygienemassnahmen, Toiletten im Haus, gereinigtes Wasser, sauberere Strassen (weil Autos Pferde ersetzten) und Insektengitter vor den Fenstern (wodurch sich die Gefahr aufgrund von Krankheiten, die durch Insekten übertragen werden, verringerte).

Für Menschen in den reichen Ländern ist es heute schwer vorstellbar, wie sich das Leben ohne Kühltechnologie, sauberes Wasser, Sanitäranlagen in Gebäuden, öffentliche Gesundheitsdienste und Elektrizität gestaltet hat. Man stelle sich vor, wie ein Lockdown für Haushalte während der Grippepandemie des Jahres 1918 ohne Telefon, Fernseher oder Mikrowelle (ganz zu schweigen von der Hoffnung auf Impfstoffe) gewesen sein muss. Der heutige Lebensstandard ist um so vieles besser, dass man die Dinge praktisch nicht vergleichen kann.

Sowohl der öffentliche als auch der private Sektor spielten eine entscheidende Rolle, wenn es darum ging, diesen Fortschritt voranzutreiben. Das Wirtschaftssystem bot Anreize für Innovationen und Produktivitätssteigerungen im Privatsektor, während der Staat für realistische Handelsgesetze, Infrastruktur und andere öffentliche Güter sorgte.

Schnelle Impfstoffentwicklung

Man denke nun konkret an die Covid-19-Pandemie. In der Vergangenheit wurden die USA regelmässig unter anderem von Gelbfieber-, Pocken-, Polio- und anderen Epidemien heimgesucht. In den Jahren 1906/07 führte allein ein Typhusausbruch zum Tod von 26’000 Menschen. Schätzungen zufolge starben zwischen Februar 1918 und April 1920 weltweit 50 Mio. Menschen an der Spanischen Grippe – darunter 675’000 in den USA.

Im Laufe der Zeit wurden Impfstoffe und wirksame Behandlungsmöglichkeiten gegen Pocken, Typhus, Masern, Cholera, Polio und viele andere Krankheiten entwickelt, die die Menschheit seit Jahrhunderten heimgesucht hatten. Alle diese Impfungen und Therapien führten zu einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität in den Gesellschaften, in denen sie verabreicht wurden, aber kein Impfstoff wurde so schnell entwickelt wie der gegen Covid-19 im vergangenen Jahr.

Während vergangener kollektiver Krisen – ob Naturkatastrophen, Epidemien oder Kriege – war der soziale Zusammenhalt im Angesicht von Widrigkeiten eines der charakteristischen Merkmale Amerikas. Massnahmen zur Schadensvermeidung oder -minderung wurden weithin akzeptiert, und die Menschen setzten sich ein, um ihren Beitrag zu leisten. Das war ein zentrales Charakteristikum, an dem sich die Grösse des Landes zeigte.

Keine kontraproduktiven Reformen

Doch in der aktuellen Pandemie – unter materiellen Bedingungen, die besser sind als jemals zuvor in der Geschichte – hat sich Amerika der Uneinigkeit ergeben. Dem Land ist es nicht gelungen, eine entsetzliche Zahl unnötiger Todesfälle zu verhindern. Vielmehr hat man zugelassen, dass sich das Virus rasch ausbreitet. Zahlreiche Beobachter führen dieses Versagen auf die Politik der Spaltung zurück, während andere genau das Wirtschaftssystem kritisieren, das im Laufe der Jahre zu einem erheblich verbesserten Lebensstandard und wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Medizin geführt hat.

Wenn es um die Vorschläge zur Veränderung des wirtschaftlichen und politischen Systems in Amerika geht, dürfen die weitreichenden Vorteile dieses Systems nicht vergessen oder ausser Acht gelassen werden. Das Letzte, was wir brauchen, ist eine Reform, die die Fortschritte bedroht oder opfert, denen es zu verdanken ist, dass diese Pandemie die bislang glimpflichste ist.

Copyright: Project Syndicate.