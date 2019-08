Paradigmenwechsel in den USA

Das Dogma der Maximierung des Shareholder Value ist tot. Zumindest wenn es nach den mächtigsten US-Firmenchefs geht. «Amerikaner verdienen eine Wirtschaft, die es jedem ermöglicht, dank harter Arbeit und Kreativität ein Leben voller Würde und Sinn zu führen»: Was klingt wie ein Wahlkampfslogan, stammt aus der Feder einer der einflussreichsten Wirtschaftslobbys, des Business Roundtable. Zu den Unterzeichnern gehören 181 CEO der ganz grossen Unternehmen, darunter Jamie Dimon von JPMorgan, Larry Fink von BlackRock (BLK 406.44 -0.2%) und der reichste Mann der Welt, Amazon-CEO Jeff Bezos.

Die Aufgabe eines Unternehmens sei es, so schreiben sie, all seinen Anspruchsgruppen zu dienen. Diese umfassen Kunden, Angestellte, Lieferanten, Investoren und die Gesellschaft als Ganzes.

Die Friedman-Doktrin

Eingeführt hat der Business Roundtable die Maxime des Shareholder Value 1997. Damals definierte er die Verpflichtung eines Unternehmens damit, den Anteilseignern zu dienen. Jede andere Anspruchsgruppe sei sekundär. Daran hielt er bis letztes Jahr unbeirrt fest.

Dieser Ansatz geht auf Milton Friedman und seinen 1970 im «New York Times Magazine» veröffentlichten Artikel zurück. Die Hauptaussage steht im Titel: Die soziale Verantwortung eines Unternehmens besteht darin, den Profit zu erhöhen. Man muss sich dabei in Erinnerung rufen, dass Friedmans Aussage, der Manager sei Beauftragter des Aktionärs und sei ihm gegenüber verantwortlich, zur Zeit der Publikation fast revolutionär war. Auch wenn der Begriff Shareholder Value in Friedmans Text nicht vorkommt, so wird er als Vater dieser Denkschule bezeichnet, die in den Achtzigerjahren überhandnahm und die Unternehmensbewertung ins Zentrum stellte.

Das Problem dabei ist jedoch, dass die Doktrin von einigen so ausgelegt wurde, dass Unternehmen, solange sie Profit erwirtschaften (und entsprechend Steuern bezahlen), davon ausgenommen seien, moralische Entscheide zu treffen – und dadurch auch immun seien gegen öffentliche Kritik. Das führte in der Praxis in gewissen Fällen zur Karikatur des Shareholder-Value-Denkens. Der Manager erstattet alle drei Monate Rapport in Form von Zahlen, seine Leistung wird am Aktienkurs gemessen, sein Gehalt umfasst auch Aktien. Kombiniert mit einer durchschnittlichen Amtsdauer von sechs Jahren an der Spitze bestehen Anreize für eine kurzfristige Gewinnoptimierung.

Das kann zur Aushöhlung des Unternehmenswerts führen; Aktienrückkäufe statt Investitionen in Forschung und Entwicklung oder in die Mitarbeiter. Gleichzeitig steigt die Entlohnung in der Chefetage. Solche Tendenzen sind nicht im Interesse des Aktionärs. Das Verhältnis zwischen dem Lohn des CEO und dem Medianlohn der Angestellten beträgt für Firmen im US-Leitindex S&P 500 (SP500 2868.35 0.75%) 280 zu 1. Bei den 27 grössten Schweizer Unternehmen beträgt die Lohnschere der Konzernleitung zum Medianlohn 41 zu 1.

Auf Worte Taten folgen lassen

Deshalb ist es im amerikanischen Kontext richtig und wichtig, dass die mächtigsten Wirtschaftslenker des Landes ein Papier unterschreiben, das dem Umstand Rechnung trägt, dass reines Profitdenken in einer Gesellschaft mit steigender Ungleichheit nicht mehr zeitgemäss ist. Amerika befindet sich im Wahlkampf, die Wut auf die obersten 0,1% des Landes ist gross, das zeigt die scharfe Rhetorik von rechts und links.

Die Erklärung des Business Roundtable kann auch als Refokussierung auf langfristiges Unternehmerdenken gelesen werden. Mit Scheuklappen auf kurzfristige Profite abzuzielen, ist weder im Interesse der Gesellschaft noch der Aktionäre. Wichtig ist, dass auf die Worte Taten folgen. Sonst drängt sich die Vermutung auf, die Kehrtwende nach 22 Jahren sei bloss ein Marketinginstrument, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen; eine Gelegenheit, das angeschlagene Image aufzubessern.