Pargesa mit Gewinnrückgang

(AWP) Die Beteiligungsgesellschaft Pargesa (PARG 92.9 -0.43%) hat im ersten Quartal 2018 einen rückläufigen Gewinn verzeichnet. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 60,6 Mio. Fr. gegenüber einem Gewinn von 124,6 Mio. in der entsprechenden Vorjahresperiode. Beeinflusst wurde das Ergebnis allerdings von der erstmaligen Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 9, wie einer Mitteilung der Gesellschaft vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Der «ökonomische Betriebsgewinn» belief sich laut den Angaben in den ersten drei Monaten 2018 auf 61,8 Mio. Fr. verglichen mit 117,8 Mio. Fr. im Vorjahresquartal. Positiv wirkten sich steigende Erträge der Beteiligungen an der französischen Imerys und an der schweizerischen SGS (SGSN 2448 1.03%) aus.

Dagegen lieferten die Beteiligungen an Private Equity (PEHN 70 -1.41%) und weiteren Fonds einen negativen Betrag. Eine Neubewertung von zwei nicht-konsolidierten Fonds, die Investitionen verkauft hatten, sei gemäss IFRS 9-Standard im Eigenkapital verbucht worden und nicht in die Erfolgsrechnung eingeflossen, schreibt Pargesa in seiner Medienmitteilung.

An der Generalversammlung in Genf vom Donnerstag genehmigten die Pargesa-Aktionäre die Ausschüttung einer Dividende von 2,50 Fr. je Inhaberaktie, was einer Gesamtausschüttung von 211,7 Mio. Fr. entspricht. Sie stimmten zudem allen anderen Anträgen auf der Traktandenliste zu, wie es weiter heisst.

