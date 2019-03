Parlament schmettert Brexit-Deal erneut ab

Zum zweiten Mal stimmte das Unterhaus über den Brexit-Deal ab, den Premierministerin Theresa May mit der Europäischen Union ausgehandelt hatte. Erneut erlitt May eine schwere Niederlage. 391 Abgeordnete stimmten gegen den Deal, nur 242 standen hinter May.

In einer ersten Stellungnahme zeigte sich die Premierministerin enttäuscht und kündigte für Mittwoch wie geplant eine weitere Abstimmung an. Dann sollen sich die Abgeordneten zur Frage äussern, ob sie einen No-Deal-Brexit oder einen Austritt mit einem Deal wünschen. Am Donnerstag könnte zudem eine dritte Abstimmung stattfinden, in der sich das Unterhaus für oder gegen einen zeitlichen Aufschub des Austritts ausspricht.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn warf nach der Abstimmung May zum wiederholten Mal vor, sie habe die Brexit-Uhr herunterlaufen lassen, ohne ein mehrheitsfähiges Ergebnis vorzulegen. Es stelle sich nun die Frage, ob jetzt nicht die Zeit gekommen sei, Neuwahlen auszurufen.

EU ist unter Umständen zu Brexit-Verschiebung bereit

Die EU befürchtet in ersten Reaktionen auf die erneute Ablehnung des Brexit-Abkommens, dass nun das Risiko eines chaotischen Austritts wieder gestiegen ist. EU-Chefunterhändler Michel Barnier teilte via Twitter mit, dass das Brexit-Problem nur in Grossbritannien gelöst werden könne. Die No-Deal-Vorbereitungen würden nun noch wichtiger als zuvor.

The EU has done everything it can to help get the Withdrawal Agreement over the line. The impasse can only be solved in the #UK. Our “no-deal” preparations are now more important than ever before.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) 12. März 2019